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Resumen: Capturan a dos presuntos integrantes de una red de microtráfico en Castilla, Medellín, con droga y dinero en efectivo durante allanamientos.

Les tumbaron el negocio: Capturan a dos presuntos integrantes de una red de microtráfico en Castilla

Un nuevo operativo contra el microtráfico dejó al descubierto movimientos ilegales en el sector conocido como polvorín, en Castilla, donde fueron capturadas dos personas sorprendidas con un cargamento de droga.

La intervención de las autoridades permitió afectar las actividades ilícitas que se venían desarrollando en el sector, señalado como punto estratégico para la distribución de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo mediante tres diligencias de allanamiento realizadas de manera conjunta por entidades distritales, la fuerza pública y el ente investigador.

Durante estas acciones, los uniformados lograron la incautación de más de cuatro kilos de marihuana, varias dosis de sustancias sintéticas, frascos de ketamina, otras drogas conocidas en el mercado ilegal y dinero en efectivo, presuntamente derivado de estas actividades.

Las indagaciones apuntan a que los detenidos harían parte de una estructura delincuencial con presencia en este sector de la ciudad, dedicada al almacenamiento y posterior distribución de sustancias psicoactivas.

Según las autoridades, estas redes utilizaban puntos cercanos a zonas residenciales y espacios comunitarios para facilitar la comercialización y ampliar su alcance en barrios de Castilla y sectores aledaños.

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El resultado del operativo representa un impacto económico para la organización, con pérdidas estimadas cercanas a los $30 millones de pesos, además de afectar su capacidad de operación.

Asimismo, se busca con estas acciones reducir la presencia de expendios en áreas cercanas a entornos frecuentados por menores de edad y comunidades vulnerables.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras continúan las investigaciones para ubicar a otros posibles integrantes del grupo y seguir desarticulando estas redes dedicadas al tráfico local de drogas.

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