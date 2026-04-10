Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Autoridades desarticularon en Medellín a ‘Los Fijadores’, banda de fleteo señalada de cometer más de 16 robos en varias ciudades del país.

Andaban marcando gente: así cayeron los ‘Fijadores’, banda dedicada al fleteo, señalada de múltiples robos en Medellín

La caída de los ‘fijadores’ marca un nuevo golpe contra el hurto en Medellín, luego de una operación que dejó al descubierto la forma en que esta estructura criminal venía actuando.

La ofensiva, liderada por autoridades, permitió impactar a los ‘fijadores’, señalados de ejecutar múltiples robos bajo la modalidad de fleteo.

Según información oficial, el procedimiento se logró tras cerca de año y medio de investigaciones, en las que participaron de manera conjunta la alcaldía de Medellín, la fuerza pública y el ente acusador.

Como resultado, tres presuntos integrantes fueron capturados en la capital antioqueña, mientras que otros dos ya estaban bajo custodia en centros penitenciarios, lo que terminó de consolidar la desarticulación del grupo.

Las pesquisas evidenciaron que no se trataba de hechos aislados, sino de una red organizada con presencia en distintas regiones, incluyendo ciudades como Pereira, Neiva, Bucaramanga y un municipio de Caldas.

Lea también: Más de 400 mil personas en la jugada: activan plan para fortalecer la seguridad y convivencia en colegios de Medellín

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Su modo de operar consistía en dividir funciones entre quienes identificaban a las víctimas, quienes realizaban los seguimientos y quienes ejecutaban los hurtos, apoyándose incluso en herramientas tecnológicas para rastrear movimientos en tiempo real.

A esta estructura se le atribuyen al menos 16 casos de robo, con pérdidas que superan los $300 millones de pesos, lo que da cuenta de su impacto económico y nivel de planeación.

Las autoridades también relacionan a la organización con antecedentes previos, incluyendo la neutralización de uno de sus presuntos miembros clave en un operativo anterior.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes con medida de aseguramiento, mientras continúan las acciones para ubicar posibles aliados y seguir debilitando estas redes criminales.

Más noticias de Medellín