Resumen: Una mujer fue rescatada con vida tras dos días de secuestro por su expareja en Medellín. Los captores exigían $500 millones. Dos personas fueron capturadas en flagrancia por secuestro extorsivo.

Expareja la secuestró, violentó y pidió $500 millones: más detalles del rescate en Medellín

Dos días de terror vivió una mujer en Medellín tras ser víctima de secuestro extorsivo por parte de su expareja y un cómplice, quienes exigieron $500 millones de pesos a su familia para liberarla.

Gracias a un operativo articulado entre la Policía Nacional, el GAULA y dependencias de la Alcaldía de Medellín, las autoridades lograron rescatarla con vida y capturar en flagrancia a los dos responsables.

El caso fue reportado a través de la línea 123, momento en el que las autoridades activaron de inmediato la Ruta de Desaparición y desplegaron un operativo de búsqueda que permitió ubicar a la víctima, quien habría sido retenida y violentada durante su cautiverio.

Durante esos dos días, los captores mantuvieron contacto con la familia exigiendo el millonario rescate.

“Desde el momento en que el caso fue reportado activamos de inmediato la ruta de desaparición, acompañamos a la familia y desplegamos un operativo que permitió ubicar a la víctima, garantizar su atención médica y avanzar en la judicialización de los responsables”, informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en un pronunciamiento oficial.

El mandatario fue contundente al rechazar cualquier tipo de violencia contra las mujeres en la ciudad. “Quiero ser claro y contundente: en Medellín no vamos a permitir ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres ni actos de extorsión que busquen someterlas o intimidarlas”, enfatizó Fico Gutiérrez.

Una vez rescatada, la mujer fue trasladada de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica. Además, se activó la Patrulla Púrpura para garantizar su protección integral y el acompañamiento especializado.

Desde la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Paz y Derechos Humanos se mantiene el acompañamiento psicosocial y jurídico a la víctima.

Lea también: ¡Fauna silvestre en peligro! CAR rescata venada gestante, tayra y perezoso en Cundinamarca

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El operativo dejó resultados concretos: dos personas capturadas en flagrancia por el delito de secuestro extorsivo, una mujer rescatada con vida, la incautación de dos teléfonos celulares y la recuperación de una motocicleta que habría sido utilizada durante el cautiverio.

Los capturados quedaron a disposición de las autoridades judiciales y deberán responder ante la justicia por el delito de secuestro extorsivo, que contempla penas de hasta 28 años de prisión.

El alcalde Gutiérrez reiteró que los responsables de violentar, amenazar o retener a mujeres en la ciudad terminarán capturados y enfrentando todo el peso de la ley.

Las autoridades continúan investigando el caso para determinar si existen más personas involucradas en el delito y reforzar las medidas de protección para la víctima.

En Medellín protegemos la vida de las mujeres. Gracias al trabajo articulado de la Policía Nacional, en coordinación con el GAULA y las dependencias de la Alcaldía de Medellín, las autoridades lograron la captura en flagrancia de dos personas por el delito de secuestro extorsivo… pic.twitter.com/TvazUHWSjL — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) February 10, 2026

Más noticias de Medellín