¡Fauna silvestre en peligro! CAR rescata venada gestante, tayra y perezoso en Cundinamarca

Resumen: En Cundinamarca, la CAR, con apoyo de la Policía de Carabineros y gracias a reportes ciudadanos, rescató a tres especies de fauna silvestre en peligro: una venada gestante con heridas, una tayra con parálisis en sus patas traseras y un perezoso en riesgo de atropello. Los ejemplares fueron trasladados a la URRAS para recibir atención, rehabilitación o liberación segura en su hábitat.

Gracias a la colaboración ciudadana y a la acción inmediata de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), se lograron rescatar tres especies de fauna silvestre que se encontraban en situación de riesgo crítico en distintos puntos de la regional Gualivá. La intervención contó con el apoyo del grupo de Carabineros de la Policía Nacional, quienes participaron en la atención de los casos reportados por la comunidad.

El primer caso se registró en el municipio de Útica, donde una venada gestante de aproximadamente cuatro meses fue encontrada en estado de debilidad extrema. El animal presentaba heridas provocadas por cercas de alambre y dificultades para desplazarse. Tras recibir atención inicial por parte de los profesionales de la CAR, la venada fue trasladada a la Unidad de Rescate y Rehabilitación de Animales Silvestres (URRAS), donde se le proporciona cuidados integrales para su recuperación y para garantizar la protección de su cría.

En Nimaima, a orillas del río Tobia, los Carabineros rescataron una tayra que mostraba parálisis en sus extremidades posteriores, presuntamente a causa de un atropellamiento. El ejemplar fue llevado inicialmente a la Dirección Regional Gualivá para valoración preliminar y alimentación, y posteriormente remitido a la URRAS para continuar su proceso de rehabilitación.

Esto le podría interesar: 27 municipios de Córdoba en alerta roja por desbordamiento de ríos

El tercer rescate se llevó a cabo en el corredor vial Villeta–Guaduas, donde un perezoso se encontraba en riesgo inminente de ser arrollado. Tras una evaluación inmediata realizada por los especialistas de la CAR, se constató que el ejemplar se encontraba en buen estado de salud, por lo que fue liberado en un área boscosa cercana, asegurando su retorno seguro a su hábitat natural.

Según Ronald Prieto, director (e) de la CAR Regional Gualivá, los rescates se realizaron con profesionales especializados disponibles las 24 horas, lo que permite responder de manera inmediata a los reportes de la comunidad y garantizar la atención oportuna de la fauna en riesgo.

Con estas acciones, la CAR busca atender los casos de animales en riesgo, disminuir los peligros relacionados con la actividad humana en zonas rurales y viales, y mantener una coordinación constante con la comunidad y las autoridades para proteger la fauna silvestre en Cundinamarca.