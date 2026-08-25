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Resumen: Un hombre fue enviado a prisión por el feminicidio en San Cristóbal de una mujer atacada con arma cortopunzante.

Envían a prisión a hombre señalado por feminicidio de mujer en San Cristóbal

Una mujer fue asesinada el pasado 19 de agosto en una vivienda ubicada en la vereda Travesías, en el corregimiento de San Cristóbal, Medellín. Por el crimen, un hombre señalado como su expareja fue enviado a prisión mientras continúa el proceso judicial por el delito de feminicidio agravado.

De acuerdo con la información conocida durante la investigación, la víctima habría sido atacada en diferentes partes del cuerpo con un arma cortopunzante. Las heridas, que comprometieron zonas como el cuello, el rostro y el pecho, le provocaron la muerte.

Las autoridades establecieron además que la mujer y el señalado agresor habían mantenido una relación sentimental durante aproximadamente 20 años. Sin embargo, después de la separación, ella se habría negado a retomar el vínculo.

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El caso también permitió conocer denuncias relacionadas con presuntas amenazas. Según la investigación, el hombre habría intimidado a la víctima y a sus hijos con el propósito de evitar que acudieran ante las autoridades.

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Tras ser identificado y detenido, el señalado fue presentado ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado y solicitó una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

El juez acogió la petición y ordenó que el procesado permanezca privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial. El hombre, sin embargo, no aceptó los cargos formulados en su contra.

Las autoridades continuarán con las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales dentro del proceso.

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