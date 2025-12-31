Hallan sin vida a exmánager de Diomedes Díaz en cerro de Santa Marta

Resumen: Autoridades investigan la muerte del exmánager de Diomedes Díaz, hallado sin vida en un cerro de Santa Marta. Esto es lo que se sabe del caso.

La muerte del exmánager de Diomedes Díaz ha generado consternación en el mundo del vallenato y entre los seguidores del género, luego de que su cuerpo fuera hallado sin vida en una zona montañosa de Santa Marta.

El hecho se registró el pasado 30 de diciembre en un cerro frecuentado por caminantes y amantes del senderismo, donde las autoridades adelantaron un complejo operativo de rescate debido a las difíciles condiciones del terreno.

De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades locales, el cuerpo de Manuel José Páez, oriundo de Ocaña, Norte de Santander, fue localizado en un sector de alta pendiente, lo que desde un inicio llevó a los investigadores a considerar la hipótesis de un accidente.

Tras las primeras inspecciones, se descartaron signos de violencia y no se evidenció el hurto de objetos personales, reforzando la tesis de una caída accidental durante una caminata recreativa.

Los equipos de socorro concentraron sus esfuerzos durante varias horas para lograr la recuperación del cuerpo, tarea que se vio dificultada por el acceso limitado y las condiciones naturales del lugar. Posteriormente, el cadáver fue trasladado para la realización de exámenes forenses que permitirán establecer con exactitud la causa del fallecimiento.

La noticia causó múltiples reacciones de pesar en el entorno musical vallenato. A través de comunicados y mensajes en redes sociales, artistas, productores y seguidores recordaron el papel clave que cumplió Páez en una etapa decisiva de la carrera de Diomedes Díaz, especialmente entre los años 2005 y 2013, periodo en el que participó activamente en negociaciones, giras y conciertos masivos.

Aunque su labor se desarrolló lejos de los escenarios, colegas destacan que el exmánager de Diomedes Díaz fue una figura determinante en la consolidación empresarial del artista, aportando a la proyección nacional e internacional del vallenato moderno.

