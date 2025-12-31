Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Hallan sin vida a exmánager de Diomedes Díaz en cerro de Santa Marta

    Consternación en el mundo vallenato: El exmánager de Diomedes Díaz fue hallado sin vida en un cerro de Santa Marta.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Hallan sin vida a exmánager de Diomedes Díaz en cerro de Santa Marta
    Fotos sacadas de redes sociales.
    Hallan sin vida a exmánager de Diomedes Díaz en cerro de Santa Marta

    Resumen: Autoridades investigan la muerte del exmánager de Diomedes Díaz, hallado sin vida en un cerro de Santa Marta. Esto es lo que se sabe del caso.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La muerte del exmánager de Diomedes Díaz ha generado consternación en el mundo del vallenato y entre los seguidores del género, luego de que su cuerpo fuera hallado sin vida en una zona montañosa de Santa Marta.

    El hecho se registró el pasado 30 de diciembre en un cerro frecuentado por caminantes y amantes del senderismo, donde las autoridades adelantaron un complejo operativo de rescate debido a las difíciles condiciones del terreno.

    De acuerdo con información preliminar entregada por las autoridades locales, el cuerpo de Manuel José Páez, oriundo de Ocaña, Norte de Santander, fue localizado en un sector de alta pendiente, lo que desde un inicio llevó a los investigadores a considerar la hipótesis de un accidente.

    Tras las primeras inspecciones, se descartaron signos de violencia y no se evidenció el hurto de objetos personales, reforzando la tesis de una caída accidental durante una caminata recreativa.

    Lea también: ¡Balance demoledor! 2025 cierra con más de 1.273 ataques terroristas y 559 secuestros

    Los equipos de socorro concentraron sus esfuerzos durante varias horas para lograr la recuperación del cuerpo, tarea que se vio dificultada por el acceso limitado y las condiciones naturales del lugar. Posteriormente, el cadáver fue trasladado para la realización de exámenes forenses que permitirán establecer con exactitud la causa del fallecimiento.

    La noticia causó múltiples reacciones de pesar en el entorno musical vallenato. A través de comunicados y mensajes en redes sociales, artistas, productores y seguidores recordaron el papel clave que cumplió Páez en una etapa decisiva de la carrera de Diomedes Díaz, especialmente entre los años 2005 y 2013, periodo en el que participó activamente en negociaciones, giras y conciertos masivos.

    Aunque su labor se desarrolló lejos de los escenarios, colegas destacan que el exmánager de Diomedes Díaz fue una figura determinante en la consolidación empresarial del artista, aportando a la proyección nacional e internacional del vallenato moderno.

    Más noticias de Entretenimiento


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.