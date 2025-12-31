¡Balance demoledor! 2025 cierra con más de 1.273 ataques terroristas y 559 secuestros

Resumen: Balance 2025: Colombia cierra con 1.273 ataques terroristas, 559 secuestros (80% más) y descertificación por drogas. La Paz Total en crisis. Petro reactiva glifosato tras promesa de no hacerlo.

El 2025 fue un año en el que Colombia miró hacia atrás en su historia, preguntándose si la estaba repitiendo. El país cierra con un balance desalentador que deja más de 1.273 ataques terroristas y 559 secuestros, delitos que regresaron con fuerza en medio de la política de ‘Paz Total’ del Gobierno Nacional.

El país quedó tapizado en mata de coca, tanto que Estados Unidos descertificó a Colombia en materia de lucha contra las drogas, algo que no sucedía desde el Gobierno de Ernesto Samper.

Estadísticas y testimonios ponen en entredicho la promesa que hizo Petro al llegar al poder en 2022: desactivar la guerra. La forma de hacerlo, aseguró, sería implementando su política de ‘Paz Total’, un ecosistema de mesas de negociación que pretendía desmovilizar a todos los grupos armados ilegales de Colombia.

Para 2025, ni el ELN ni las disidencias del Estado Mayor Central, lideradas por alias Iván Mordisco, hacen parte de las conversaciones.

El escándalo de los ‘Archivos de Calarcá’

Mientras tanto, pese a los cuestionamientos, las disidencias de alias Calarcá ocupan un lugar en la ‘Paz Total’. Su presencia les otorga beneficios como un alto al fuego por parte de las Fuerzas Militares, así como un alto en los procesos de extradición y captura. Los subversivos aprovecharon la inacción estatal para fortalecerse.

Sobre la mesa de la fiscal General, Luz Adriana Camargo, reposa un grueso expediente llamado “Archivos de Calarcá”, con chats, audios y material que apuntaría a presuntos nexos entre funcionarios del Estado con los delincuentes.

Según las denuncias, hasta se habrían utilizado recursos públicos para transportar a los criminales, sus armas ilegales y los menores que reclutaron.

La indignación llegó por varios frentes. No solo se prendieron las alarmas por posibles filtraciones de inteligencia, sino que las disidencias de Calarcá siguen sonando como posibles responsables del magnicidio de Miguel Uribe Turbay en junio de 2025, junto a la Segunda Marquetalia.

Orden público: secuestros aumentan 80%

Según cifras del Ministerio de Defensa, el 2025 cierra con un incremento considerable en el delito de secuestro, pasando de 313 casos en 2024 a 559 en 2025, un aumento cercano al 80%. De manera paralela, las acciones terroristas pasaron de 1.126 a 1.273, un crecimiento que responde a una estrategia de visibilidad simbólica, particularmente en el suroccidente del país, en escenarios como Cali y Jamundí.

Con corte a noviembre, los homicidios pasaron de 12.252 en 2024 a 12.484 en 2025, lo que equivale a tres homicidios cada dos horas, mientras que los asesinatos de líderes sociales aumentaron de 173 a 181.

Las masacres se mantuvieron estáticas, con 76 eventos reportados en ambos años, lo que evidencia que las dinámicas de control territorial no han cedido pese a los ceses al fuego o a los acercamientos en curso.

Descertificación y reactivación del glifosato

En la lucha contra las drogas, los datos muestran un cambio de estrategia. La erradicación de hoja de coca cayó de 9.402 a 7.495 hectáreas, mientras que la incautación de cocaína aumentó de 889.201 a 920.848 kilogramos. Este contraste sugiere un Estado más concentrado en el eslabón final de la cadena, pero que deja márgenes de control territorial en la base productiva.

En medio de aquel panorama, el fantasma de la descertificación sigue presionando al Gobierno. A Colombia le queda menos de un año para revertir la decisión de Estados Unidos y mostrarle que las acciones estatales contra el narcotráfico son contundentes. En caso de no lograrlo, las consecuencias serían enormes: desde el bloqueo a créditos con la banca multilateral hasta sanciones arancelarias y reducción de ayuda monetaria.

El 22 de diciembre, el Ministerio de Justicia anunció que se reactivarán las fumigaciones con glifosato en Colombia. Se utilizarán drones que volarán a 1.5 metros del suelo y cada uno podrá cubrir una hectárea de coca en aproximadamente 30 minutos. Así, el Gobierno Nacional cierra el año 2025 con varios problemas por solucionar y la seguridad nacional en una cuerda floja.

