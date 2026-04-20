Exitosa jornada de cirugías plásticas y reconstructivas benefició a 50 niños de Antioquia

Resumen: Una jornada gratuita de cirugías plásticas y reconstructivas benefició a 50 niños en Antioquia, muchos de ellos provenientes del suroeste del departamento. Las intervenciones, realizadas en Medellín gracias a la articulación entre entidades públicas y fundaciones, permitieron tratar malformaciones y mejorar la calidad de vida de los menores, en una iniciativa que ya ha impactado a más de mil niños.

Una nueva jornada de atención médica gratuita permitió que decenas de niños en Antioquia accedieran a procedimientos especializados que difícilmente habrían podido costear por sus propios medios.

Se trata de la vigésima séptima edición de una iniciativa enfocada en cirugías plásticas y reconstructivas para menores con condiciones congénitas o secuelas adquiridas.

La actividad fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Salud e Inclusión Social, la Fundación IQ Te Quiere, la Clínica InterQuirófanos y la Fundación COAMED. En total, 50 niños fueron intervenidos sin costo, en procedimientos destinados a mejorar tanto su salud como su calidad de vida.

Desde la administración departamental destacaron que este tipo de iniciativas no solo impactan a los pacientes, sino también a sus familias, al abrir nuevas posibilidades en términos personales y sociales.

Pacientes priorizados desde distintas regiones

Los menores beneficiados provienen en su mayoría del suroeste antioqueño. Previamente, participaron en jornadas de valoración realizadas en hospitales de Amagá y Ciudad Bolívar, donde especialistas evaluaron cada caso y definieron la viabilidad de las intervenciones.

Entre las condiciones tratadas se encuentran cicatrices visibles en rostro y cuerpo, alteraciones en los pabellones auriculares, párpado caído, adherencias, presencia de dedos adicionales en manos o pies, así como casos de labio fisurado y paladar hendido, entre otros diagnósticos.

Para muchas familias, esta jornada representó una oportunidad única. Así lo expresó una madre proveniente de Titiribí, quien aseguró: “Esto nos ha cambiado la vida completamente, a mi hijo y a todos los niños de bajos recursos que no tienen como hacerse las cirugías. Es una bendición para todos nosotros, una gran oportunidad y que bonita labor la que están haciendo”.

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Un proceso que va más allá de la cirugía

Las intervenciones se llevaron a cabo el 18 de abril en la clínica InterQuirófanos, donde los especialistas donaron tanto sus honorarios como los costos asociados a los procedimientos. Este componente solidario ha sido clave para sostener la iniciativa a lo largo del tiempo.

Antes de las cirugías, los niños y sus acompañantes fueron trasladados a Medellín, donde participaron en una jornada recreativa pensada para reducir la ansiedad previa a los procedimientos. Este espacio buscó transformar la experiencia médica en un momento más cercano y amigable para los menores.

Desde la fundación organizadora resaltaron el impacto emocional de estas intervenciones, tanto en los pacientes como en su entorno familiar, al mejorar su apariencia y autoestima.

Una iniciativa con impacto sostenido

Esta jornada hace parte de un programa que, a lo largo de sus diferentes ediciones, ha beneficiado a cerca de 1.440 niños en el departamento. Su continuidad ha sido posible gracias a la articulación entre entidades públicas, organizaciones sociales y aliados del sector privado.

A este esfuerzo también se suman instituciones como los Hogares San José de la Arquidiócesis de Medellín, empresas del sector textil, medios de comunicación y organismos como la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército Nacional, que apoyan en la logística de traslado, alimentación y hospedaje de los beneficiarios.

Con este tipo de acciones, se sigue ampliando el acceso a servicios de salud especializados para poblaciones vulnerables, al tiempo que se generan transformaciones significativas en la vida de los niños atendidos y sus familias.