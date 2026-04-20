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    Exitosa jornada de cirugías plásticas y reconstructivas benefició a 50 niños de Antioquia

    La iniciativa permitió atender casos complejos y brindar nuevas oportunidades a menores de distintas regiones del departamento.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Exitosa jornada de cirugías plásticas y reconstructivas benefició a 50 niños de Antioquia
    Foto: Gobernación de Antioquia
    Exitosa jornada de cirugías plásticas y reconstructivas benefició a 50 niños de Antioquia

    Resumen: Una jornada gratuita de cirugías plásticas y reconstructivas benefició a 50 niños en Antioquia, muchos de ellos provenientes del suroeste del departamento. Las intervenciones, realizadas en Medellín gracias a la articulación entre entidades públicas y fundaciones, permitieron tratar malformaciones y mejorar la calidad de vida de los menores, en una iniciativa que ya ha impactado a más de mil niños.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una nueva jornada de atención médica gratuita permitió que decenas de niños en Antioquia accedieran a procedimientos especializados que difícilmente habrían podido costear por sus propios medios.

    Se trata de la vigésima séptima edición de una iniciativa enfocada en cirugías plásticas y reconstructivas para menores con condiciones congénitas o secuelas adquiridas.

    La actividad fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Gobernación de Antioquia, a través de su Secretaría de Salud e Inclusión Social, la Fundación IQ Te Quiere, la Clínica InterQuirófanos y la Fundación COAMED. En total, 50 niños fueron intervenidos sin costo, en procedimientos destinados a mejorar tanto su salud como su calidad de vida.

    Desde la administración departamental destacaron que este tipo de iniciativas no solo impactan a los pacientes, sino también a sus familias, al abrir nuevas posibilidades en términos personales y sociales.

    Pacientes priorizados desde distintas regiones

    Los menores beneficiados provienen en su mayoría del suroeste antioqueño. Previamente, participaron en jornadas de valoración realizadas en hospitales de Amagá y Ciudad Bolívar, donde especialistas evaluaron cada caso y definieron la viabilidad de las intervenciones.

    Entre las condiciones tratadas se encuentran cicatrices visibles en rostro y cuerpo, alteraciones en los pabellones auriculares, párpado caído, adherencias, presencia de dedos adicionales en manos o pies, así como casos de labio fisurado y paladar hendido, entre otros diagnósticos.

    Para muchas familias, esta jornada representó una oportunidad única. Así lo expresó una madre proveniente de Titiribí, quien aseguró: “Esto nos ha cambiado la vida completamente, a mi hijo y a todos los niños de bajos recursos que no tienen como hacerse las cirugías. Es una bendición para todos nosotros, una gran oportunidad y que bonita labor la que están haciendo”.

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    Un proceso que va más allá de la cirugía

    Las intervenciones se llevaron a cabo el 18 de abril en la clínica InterQuirófanos, donde los especialistas donaron tanto sus honorarios como los costos asociados a los procedimientos. Este componente solidario ha sido clave para sostener la iniciativa a lo largo del tiempo.

    Antes de las cirugías, los niños y sus acompañantes fueron trasladados a Medellín, donde participaron en una jornada recreativa pensada para reducir la ansiedad previa a los procedimientos. Este espacio buscó transformar la experiencia médica en un momento más cercano y amigable para los menores.

    Desde la fundación organizadora resaltaron el impacto emocional de estas intervenciones, tanto en los pacientes como en su entorno familiar, al mejorar su apariencia y autoestima.

    Una iniciativa con impacto sostenido

    Esta jornada hace parte de un programa que, a lo largo de sus diferentes ediciones, ha beneficiado a cerca de 1.440 niños en el departamento. Su continuidad ha sido posible gracias a la articulación entre entidades públicas, organizaciones sociales y aliados del sector privado.

    A este esfuerzo también se suman instituciones como los Hogares San José de la Arquidiócesis de Medellín, empresas del sector textil, medios de comunicación y organismos como la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército Nacional, que apoyan en la logística de traslado, alimentación y hospedaje de los beneficiarios.

    Con este tipo de acciones, se sigue ampliando el acceso a servicios de salud especializados para poblaciones vulnerables, al tiempo que se generan transformaciones significativas en la vida de los niños atendidos y sus familias.


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