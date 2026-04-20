Resumen: Las fuertes lluvias en Yolombó provocaron el colapso de un puente en el sector Remolino, dejando incomunicadas a cerca de 2.000 personas de varias veredas. La emergencia también causó inundaciones, derrumbes y afectaciones en vías clave, incluyendo el acceso al hospital y la conexión con Medellín. Tras la disminución de las precipitaciones, las autoridades iniciaron trabajos con maquinaria para habilitar el paso y evaluar los daños, mientras avanzan en la gestión de ayudas.

¡Caos en Yolombó! Puente colapsado por las lluvias deja a más de 1.800 personas incomunicadas

Una fuerte emergencia provocada por las lluvias puso en alerta al municipio de Yolombó durante el fin de semana, luego de varias horas de precipitaciones continuas que generaron afectaciones tanto en la zona urbana como rural.

El hecho más crítico ocurrió en el sector Remolino, donde la creciente de un afluente arrastró un puente clave para la movilidad del municipio. Esta estructura conectaba el casco urbano con distintas veredas, por lo que su colapso dejó incomunicadas a cerca de 2.000 personas en áreas rurales.

El alcalde, Jesús Amador Pérez, explicó que las lluvias se extendieron por más de cinco horas y provocaron un aumento repentino del caudal, lo que terminó por destruir el puente. Indicó además que se activaron los protocolos de atención y el Comité de Gestión del Riesgo para evaluar la situación y gestionar apoyo ante entidades departamentales.

Entre las zonas más afectadas se encuentran veredas como La Gergona, La Verduguita y Cachumbal, donde varias comunidades quedaron sin acceso al casco urbano. En algunos casos, familias reportaron pérdidas materiales debido a la entrada de agua a sus viviendas.

Daños en vías y dificultades de movilidad

El impacto también se sintió en el área urbana. El desbordamiento de quebradas y el aumento del nivel del agua provocaron inundaciones y afectaciones en la infraestructura vial. Varias vías colapsaron temporalmente y se presentaron dificultades para movilizarse dentro del municipio.

Esto le podría interesar: Desplazamientos y miedo en Briceño, Antioquia: combates armados encienden alerta

Desde la administración local se señaló que el acceso al hospital y las conexiones hacia otros municipios se vieron interrumpidos durante varias horas, lo que complicó la atención de la emergencia en sus primeras etapas.

Además, se registraron derrumbes en corredores que comunican con Medellín, lo que agravó el aislamiento momentáneo de la población.

Atención de la emergencia y primeras acciones

Tras la disminución de las lluvias, las autoridades iniciaron trabajos con maquinaria amarilla para remover escombros y habilitar las vías afectadas. Con apoyo del departamento, se logró restablecer parcialmente el tránsito en algunos puntos hacia la noche del mismo día.

Las autoridades locales avanzan en la evaluación de daños, especialmente en la zona rural, donde persisten las principales afectaciones por la caída del puente. También se espera la articulación con la Gobernación de Antioquia para definir medidas que permitan restablecer la conexión con las comunidades incomunicadas.