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Resumen: Capturan en Cali a Cristhian, colombiano requerido por España por presunto narcotráfico. Será sometido al proceso de extradición.

Cayó en Cali colombiano buscado por España: lo acusan de enviar cocaína camuflada a Europa

Un ciudadano colombiano requerido por las autoridades de España por su presunta participación en una red internacional de narcotráfico fue capturado en Cali mediante una operación adelantada por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

El procedimiento se realizó en cumplimiento de una notificación roja de Interpol con fines de extradición a España.

El capturado fue identificado como Cristhian, quien es solicitado por la justicia española por los delitos de pertenencia a organización criminal y contra la salud pública. Su detención se produjo en el barrio Altos de Jordán, en la capital del Valle del Cauca.

De acuerdo con las investigaciones, el procesado haría parte de una organización dedicada al envío de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Europa.

Según las autoridades, su función consistía en contaminar mercancías con estupefacientes para ocultar la droga y facilitar su salida del país sin ser detectada por los controles aduaneros.

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Además, habría coordinado el transporte y el uso de infraestructura logística para camuflar los cargamentos y garantizar su distribución en territorio europeo.

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre las autoridades colombianas y la Oficina Central Nacional de Interpol en Madrid, así como a labores de inteligencia, análisis de información y trabajo investigativo desarrollado por la Dijín.

Tras su detención, el ciudadano colombiano quedó a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los trámites legales y diplomáticos correspondientes para su extradición a España.

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