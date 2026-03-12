Resumen: Judicializan a un cabo del Ejército acusado de exigir dinero a un finquero en Copacabana, Antioquia, para evitar un allanamiento.

Judicializan a cabo del Ejército acusado de extorsionar a un finquero en Copacabana

Un suboficial del Ejército Nacional de Colombia fue enviado a la cárcel preventiva tras ser señalado de presuntamente utilizar información judicial reservada para exigir dinero a un propietario rural en el municipio de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el militar identificado como Jhon Jenner habría tenido acceso a datos confidenciales de una investigación que adelantaba el Cuerpo Técnico de Investigación para desmantelar un presunto matadero clandestino en la zona.

Según el expediente, entre el 9 y el 18 de mayo de 2025 el suboficial habría contactado al dueño del predio para exigirle seis millones de pesos. A cambio, le prometía evitar que las autoridades realizaran un allanamiento en la finca.

Las labores de policía judicial también revelaron que el uniformado habría utilizado intimidaciones para presionar el pago del dinero. Según la denuncia, incluso le habría asegurado a la víctima que ya había asesinado a otra persona que se negó a cumplir con sus exigencias.

Tras reunir el material probatorio, investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol ejecutaron una orden de captura contra el militar el pasado 2 de marzo en el municipio de Samacá.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputó los delitos de revelación de secreto y concusión. Sin embargo, el procesado decidió no aceptar los cargos presentados por el ente acusador.

Finalmente, un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

