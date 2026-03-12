Resumen: Este volumen de mercurio habría permitido producir aproximadamente 444 kilogramos de oro ilegal, cuyo valor en el mercado internacional podría superar los 31 millones de dólares, evidenciando el impacto real de esta operación sobre las economías criminales.

¡Iba para Turbo! Autoridades frenan ingreso ilegal de más de una tonelada de mercurio líquido en el puerto de Cartagena

Durante los controles aduaneros y de inspección a mercancías provenientes del exterior, las autoridades detectaron inconsistencias en un contenedor que ingresó al puerto de Cartagena. Al realizar la verificación física se encontraron 37 recipientes que contenían aproximadamente 1.326 kilos de mercurio líquido avaluados comercialmente en $3.703.550.513, sustancia de prohibida importación en Colombia debido a sus graves efectos sobre la salud humana y el medio ambiente.

La identificación técnica de la sustancia, contó con el apoyo pericial de la Dirección de Dirección de Carabineros y Protección Ambiental y del Cuerpo Técnico de Investigación Criminal CTI, a través de especialistas en estas sustancias químicas.

De acuerdo con las investigaciones, el cargamento tenía como destino final el municipio de Turbo, Antioquia, zona donde históricamente se han identificado actividades asociadas a minería ilegal.

Es preciso indicar que esta importante incautación equivale aproximadamente a 1,3 toneladas de mercurio, insumo utilizado en minería ilegal de oro. Asimismo, en el mercado criminal este material puede alcanzar valores entre 3 y 4 millones de pesos por kilogramo, lo que representa un valor estimado entre $4.000 y $5.300 millones de pesos.

Este volumen de mercurio habría permitido producir aproximadamente 444 kilogramos de oro ilegal, cuyo valor en el mercado internacional podría superar los 31 millones de dólares, evidenciando el impacto real de esta operación sobre las economías criminales.

Impacto ambiental evitado

El mercurio es una sustancia altamente contaminante que, al ser utilizada en actividades de minería ilegal, puede generar graves daños en los ecosistemas hídricos, los suelos y la biodiversidad. Asimismo, la exposición a este metal pesado puede producir serias afectaciones a la salud humana, especialmente daños neurológicos y renales. Es de anotar que una sola gota de mercurio puede llegar a contaminar hasta 5.000 litros de agua, lo que evidencia el alto riesgo ambiental y sanitario asociado a su uso indiscriminado.

Con la incautación de 1,3 toneladas de mercurio se evitó un grave riesgo ambiental que, en términos comparativos, podría haber afectado un volumen de agua equivalente al consumo de la ciudad de Bogotá durante varios meses.

Su liberación en ríos y suelos puede permanecer por décadas en el ambiente, contaminando cadenas alimenticias y afectando comunidades cercanas a zonas de explotación minera ilegal.

“Esta incautación representa un golpe contundente contra las economías ilícitas que amenazan nuestros recursos naturales. Evitamos que una sustancia altamente contaminante llegara a actividades ilegales que afectan el agua, la biodiversidad y la salud de las comunidades. Seguiremos actuando con firmeza para proteger el patrimonio ambiental de Colombia. La Policía Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, reafirman su compromiso y trabajo permanente por la seguridad de todos los colombianos”, indicó el señor coronel, Mauricio Andres Carrillo Álvarez, director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

La Policía Fiscal y Aduanera hace un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías. Se garantiza la absoluta reserva de la información y se puede proporcionar información veraz y oportuna a través de la línea Anticontrabando 159, WhatsApp 3213942169, o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co