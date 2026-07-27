¿Quiénes son? Los exfuncionarios investigados de Medellín que llegaron al Gobierno Petro

Resumen: Federico Gutiérrez presentó un listado de exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero que actualmente ocupan cargos en entidades del Gobierno Nacional.

En medio de la presentación sobre los presuntos hechos de corrupción detectados durante la administración de Daniel Quintero, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, presentó un listado de exfuncionarios de ese gobierno que actualmente ocupan cargos o tienen contratos en entidades del Gobierno Nacional.

El mandatario sostuvo que varios de ellos fueron vinculados por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso relacionado con el lote Aguas Vivas, en el que se investigan presuntos delitos como peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos.

La investigación penal, cuya imputación inicial fue anulada recientemente por orden de una jueza para que la Fiscalía corrija errores de procedimiento, sigue vigente mientras otros implicados enfrentan actuaciones paralelas de organismos de control por presuntas irregularidades.

Según el alcalde de Medellín, uno de los casos es el de Fabio Andrés García, exsecretario General de Medellín, quien hace parte del expediente Aguas Vivas y actualmente ocupa un cargo directivo en la Superintendencia Nacional de Salud. En ese mismo proceso se encuentra Sergio Andrés López, exdirector de Planeación y exgerente del Metro de la 80, quien hoy se desempeña como asesor en el sector salud.

El listado expuesto también incluye a Natalia Andrea Jiménez, exsubsecretaria de Ejecución de la Contratación, implicada en las indagaciones por el citado lote de Parques del Río y quien se desempeña actualmente como contratista del Ministerio de Relaciones.

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Asimismo, el alcalde mencionó a Aletia Carolina Arango, quien ocupó distintos cargos durante la administración de Daniel Quintero, entre ellos la dirección del DAGRD y varias subsecretarías. Según Gutiérrez, también fue vinculada al proceso penal y posteriormente ocupó un cargo en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), antes de convertirse en contratista del Invima.

Durante la presentación también fueron mencionados César Augusto Chavarría, exjefe de logística de eventos de Metroparques y hoy gestor en la Dian; Rubendario López, exdirector técnico de la Secretaría de Infraestructura y actualmente contratista de la Aeronáutica Civil; y Ana María Roldán, exsubdirectora Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, quien hoy es coordinadora de la Línea de Innovación Socioambiental del Instituto Alexander von Humboldt.

Gutiérrez aseguró que estos nombres hacen parte del listado de exfuncionarios que enfrentan procesos o investigaciones por presuntas irregularidades durante la pasada administración.

Finalmente, el mandatario mencionó a Juan David Duque, exsecretario privado de Daniel Quintero y protagonista del denominado caso de los fondos fijos. Según explicó, actualmente ocupa el cargo de superintendente delegado para la Protección del Usuario.

Sobre este exfuncionario, la Alcaldía ha informado en diferentes oportunidades que enfrenta actuaciones de los organismos de control relacionadas con presuntas irregularidades administrativas detectadas durante su paso por la administración distrital.

Gutiérrez aseguró que la información hace parte del material entregado por la Alcaldía a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, entidades que continúan adelantando las investigaciones para establecer las responsabilidades individuales de cada uno de los funcionarios involucrados.

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