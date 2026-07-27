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    A tiros lo mataron en la Comuna 13: lo dejaron abandonado por la pendiente de los caballos

    Los entes de control confirmaron el deceso del ciudadano, de 35 años de edad, ocurrido en la comuna 13

    Publicado por: SoloDuque

    crimen muerte feminicidio
    A tiros lo mataron en la Comuna 13: lo dejaron abandonado por la pendiente de los caballos

    Resumen: Se conoció que, en la actualidad, el ciudadano se desempeñaba laboralmente en el sector de la construcción, buscando un nuevo rumbo para su vid

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    Minuto30.com .- El domingo 26 de julio se vio empañado por un nuevo hecho de sangre. Las autoridades investigan el homicidio de un hombre de 35 años, cuyo cuerpo fue hallado con impactos de arma de fuego en plena calle del occidente de la ciudad.

    La zozobra interrumpió la tranquilidad matutina de los habitantes del barrio Antonio Nariño, específicamente en el sector conocido como Peñitas, por la pendiente de los caballos. Fueron los mismos vecinos quienes, consternados por el hallazgo de un cuerpo abandonado en la calle, habrían alertado a las autoridades y a los familiares de la víctima.

    Al llegar al sitio, los entes de control confirmaron el deceso del ciudadano, de 35 años de edad, quien presentaba heridas ocasionadas por arma de fuego que cegaron su vida en el lugar de los hechos. Autoridades hicieron presencia para realizar la inspección técnica del cadáver y acordonar la escena del crimen.

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    Foto: Cortesía

    Hipótesis y contexto de la víctima

    Mientras la familia afronta este doloroso momento, los investigadores han comenzado a recopilar testimonios y evidencias en el sector para esclarecer los móviles del crimen. Sobre la víctima y los instantes previos al homicidio, se conocen algunos datos preliminares:

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    Posible altercado: Según las primeras versiones recolectadas en la zona, al parecer el hombre habría participado en una fuerte riña durante las primeras horas de la mañana, un hecho que está siendo analizado para determinar si tendría relación directa con el desenlace fatal.

    Proceso de resocialización: Se conoció que, en la actualidad, el ciudadano se desempeñaba laboralmente en el sector de la construcción, buscando un nuevo rumbo para su vida, pues los reportes judiciales indican que el hombre habría purgado una pena carcelaria de aproximadamente 13 años, recuperando su libertad recientemente, en el mes de febrero de este año.

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    Foto: Cortesía

    Por ahora, los móviles y autores de este ataque sicarial son materia de investigación. Las autoridades continúan con las labores para intentar dar con el paradero de los responsables y esclarecer si el hecho obedece a un acto de intolerancia derivado de la supuesta riña, o si tendría vínculos con su pasado.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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