Un juez de conocimiento dictó seis años de prisión contra Fabián López, exconcejal de Ebéjico (Antioquia), y Aldair García, alias ‘Pablo’, tras aceptar su participación como coordinadores de zona de la subestructura Edwin Román Velásquez, del Clan del Golfo, mediante un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Según las investigaciones, esta organización criminal desarrollaba actividades ilícitas en varios municipios del occidente antioqueño, incluyendo Anzá, Caicedo, Heliconia, Armenia Mantequilla, Angelópolis y Ebéjico, donde se dedicaban a extorsionar a comerciantes, ganaderos y cafeteros, además de incurrir en tráfico de estupefacientes, desplazamientos forzados, homicidios selectivos y secuestros.

Los condenados fueron capturados en septiembre del año pasado junto a diez integrantes más de la estructura, quienes actualmente enfrentan juicio por delitos como concierto para delinquir, extorsión, hurto calificado, desplazamiento forzado, homicidio, secuestro simple, secuestro extorsivo y acceso carnal violento.

La Fiscalía resaltó que la aceptación del preacuerdo y la condena de López y García representan un paso importante en la judicialización de los líderes de esta subestructura criminal, que durante años mantuvo en zozobra a varias comunidades del occidente antioqueño.