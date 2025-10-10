Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Cuatro capturados en Urabá con joyas, relojes y artículos de lujo robados avaluados en $80 millones. Dos de ellos tenían antecedentes por homicidio y hurto.

Cayeron con el botín: capturados en Urabá con joyas y artículos de lujo robados por $80 millones

Los capturados fueron interceptados cuando se movilizaban por la vía que conecta los municipios de Apartadó y Turbo, en el sector conocido como El Porvenir.

La acción policial se activó luego de que la central de radio reportara un hurto cometido en una residencia de Apartadó, suministrando las características del vehículo utilizado por los presuntos delincuentes.

De inmediato, unidades de Tránsito y Transporte, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), implementaron un plan candado que permitió detener a los sospechosos en plena huida.

Durante la inspección, los uniformados hallaron un importante botín: 20 relojes de diferentes marcas, 5 gafas, joyas de oro y plata (23 anillos, 8 manillas, 7 cadenas y 36 pares de aretes), además de una cámara profesional y 3 parlantes de alta gama marca Bose.

Las autoridades confirmaron que los cuatro capturados tenían cédulas de ciudadanía expedidas en Bogotá. Dos de ellos, además, registraban antecedentes judiciales por delitos graves como homicidio, hurto calificado y agravado, hurto simple y receptación.

Tanto los detenidos como los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 111 Local de Apartadó, donde deberán responder por el delito de hurto.

