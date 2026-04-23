La periodista publicó un video donde contó la difícil odisea de hacer escala en Colombia, pues funcionarios de Avianca exigieron un "papel fantasma" por el que no la dejaron abordar tras la escala en ElDorado. Captura de video

Resumen: Avianca lamenta públicamente el mal rato que vivieron Sylvia y Max. Confirmó que ya establecieron contacto directo con ella para brindarle acompañamiento y otorgarle una compensación económica de acuerdo con sus políticas corporativas.

EXCLUSIVO: El «mea culpa» de Avianca por «calvario» de la periodista venezolana y su perro max

Minuto30.com .- El calvario que vivió la periodista venezolana Sylvia Daniella Alvarez junto a su perrito Max, tras quedar varada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, sometida a un alto nivel de estrés y perdiendo más de 1.200 dólares, lo cual generó gran indignación en redes sociales durante las últimas horas, ya tiene una respuesta oficial. La aerolínea Avianca se comunicó con Minuto30 y aceptaron su responsabilidad en el incidente.

De un viaje planificado a una pesadilla logística

El caso cobró relevancia luego de que la comunicadora publicara un video relatando lo que catalogó como su “peor experiencia”. El problema radicó en que, tras salir desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía en Caracas, al llegar a su escala en Bogotá el personal de la aerolínea le impidió continuar su trayecto, alegando que le faltaban documentos sanitarios para ingresar al país de destino. Esto desató la frustración de la pasajera, quien cuestionó por qué se le permitió abordar en un principio si sus papeles no estaban en regla.

Avianca asume el error y anuncia correctivos

La compañía aérea se pronunció para aclarar la situación, admitiendo que hubo una falla grave en sus filtros de salida. Los puntos clave de su respuesta son:

Falla en el protocolo de Caracas: La aerolínea reconoció que, en efecto, se presentó una “inconsistencia” por parte de su personal en Venezuela durante la validación de los requisitos. “Si bien se identificó que la documentación requerida para el ingreso de la mascota no estaba completa, nuestro protocolo de verificación debió alertar esta situación antes del embarque”, señalaron.

Disculpas y compensación: Avianca lamenta públicamente el mal rato que vivieron Sylvia y Max. Confirmó que ya establecieron contacto directo con ella para brindarle acompañamiento y otorgarle una compensación económica de acuerdo con sus políticas corporativas.

Medidas internas: Para que la historia de Max no se repita con otros peluditos, la empresa anunció que se encuentra adelantando una investigación interna para aplicar los correctivos necesarios en sus procesos de abordaje.

Un recordatorio para los viajeros

Avianca hace un llamado importante a la responsabilidad de los usuarios: es fundamental que todos los pasajeros que viajan con mascotas investiguen, verifiquen y cumplan a cabalidad con los estrictos requisitos migratorios y sanitarios exigidos por el país al que se dirigen, para garantizar un vuelo tranquilo y sin sorpresas en el camino.

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