La periodista publicó un video donde contó la difícil odisea de hacer escala en Colombia, pues funcionarios de Avianca exigieron un "papel fantasma" por el que no la dejaron abordar tras la escala en ElDorado. Captura de video

Resumen: La joven comunicadora viajaba con su perro Max y mientras en Caracas le dijeron no necesitar un documento de la mascota, en su escala en Bogotá una funcionaria no la dejó subir al avión

¿Qué dice Avianca? Periodista y su mascota varados en El Dorado por lo que sería un «papel fantasma»

Minuto30.com .- Lo que comenzó como un viaje planificado durante meses se convirtió en la “peor experiencia” para la periodista y comunicadora venezolana Sylvia Daniella Alvarez. A través de un video que se ha vuelto viral, la profesional denunció cómo los criterios contradictorios de la aerolínea Avianca la dejaron varada en el aeropuerto El Dorado de Bogotá junto a su perro, Max, generándole una pérdida económica de más de 1.200 dólares y un estrés innecesario tanto a ella como a su mascota.

Luz verde en Caracas, muro en Bogotá

La odisea de Sylvia y Max, quienes residen en Canadá, inició en el aeropuerto de Maiquetía, en Caracas. Según relata la comunicadora, antes de abordar se aseguró de tener toda la documentación exigida por las autoridades internacionales y la propia aerolínea:

Vacunas al día y microchip.

Certificados médicos y desparasitación.

Aval del INSAI (organismo oficial de Venezuela).

Formulario del CDC de Estados Unidos aprobado.

En Caracas, el personal de Avianca revisó minuciosamente cada papel y le dio el visto bueno: “Todo está perfecto, puedes viajar”, le aseguraron. Sin embargo, al llegar a la escala en Bogotá, la historia cambió radicalmente.

El “documento fantasma” que desató la crisis

En el counter de conexión en El Dorado, una funcionaria le impidió el abordaje alegando la falta de una prueba serológica de rabia. Este examen, que se exige a mascotas provenientes de países de alto riesgo como Venezuela, puede tardar meses en tramitarse.

Aquí radica el punto central de la denuncia:

Contradicción interna: La misma aerolínea que validó todo en Caracas, lo rechazó en Bogotá.

Excepción de la norma: Sylvia explica que, según los veterinarios y los reglamentos, al ser Max un perro que vive en Canadá y que pasó menos de seis meses en Venezuela, dicha prueba no era necesaria para su ingreso a EE. UU. o retorno a Canadá.

9 horas de angustia y un golpe al bolsillo

La falta de una respuesta coherente por parte de la aerolínea dejó a la periodista en un “limbo” durante más de nueve horas dentro de la terminal aérea. “Sin respuesta, sin ayuda, sin atención y sin saber qué hacer”, describe Sylvia en su testimonio.

Esta presunta negligencia en la comunicación de los protocolos internos de Avianca obligó a la comunicadora a perder su vuelo original y a desembolsar más de 1.200 dólares en una sola noche para comprar un nuevo tiquete y costear los gastos imprevistos.

Hasta el cierre de esta nota, y a pesar de la viralidad de la denuncia etiquetada directamente a la cuenta de la compañía, Avianca no ha emitido un pronunciamiento oficial ni ha ofrecido una solución o compensación a la pasajera por el perjuicio económico y emocional causado.

La comunidad digital y usuarios frecuentes de la aerolínea exigen claridad sobre por qué los filtros de seguridad y documentación no están unificados en sus diferentes escalas.

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