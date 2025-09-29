Tras robar más de $400 millones, excajera bancaria de Sabaneta es condenada

Resumen: Una excajera principal en Sabaneta, Jenni Marcela Ortiz Díaz, fue condenada a siete años de prisión tras aceptar cargos por robar más de $435 millones del banco donde trabajaba.

Una exempleada bancaria fue condenada a siete años de prisión por el delito de hurto calificado y agravado, tras ser hallada responsable de robar $435.896.654 de la entidad financiera en la que trabajaba como cajera principal en el municipio de Sabaneta (Antioquia).

La mujer, identificada como Jenni, aceptó los cargos durante la audiencia de acusación, lo que permitió dictar la sentencia.

Según la investigación, los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2024. Jenni ejecutó el robo manipulando las cámaras de seguridad del banco.

Para lograr su cometido, llamó a la central bancaria para solicitar la apertura de la bóveda y pidió a un compañero que saliera de la sede a recibir un supuesto domicilio, facilitando así el millonario hurto.

El dinero fue sustraído en una tula, y la mujer no regresó a su lugar de trabajo desde ese día. Fue capturada en enero de 2025 por la Policía Nacional.

A pesar de que su defensa solicitó el beneficio de prisión domiciliaria por enfermedad grave, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no certificó la condición, por lo que deberá cumplir la pena en un centro carcelario.

