Resumen: La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Santa Fe de Antioquia, Andrés Felipe Pardo Serna, y dos exsecretarios de su administración por presuntas irregularidades que habrían retrasado el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en 2022. El organismo de control investiga posibles fallas en la planeación contractual que habrían afectado la prestación oportuna del servicio a los estudiantes.

Exalcalde de Santa Fe de Antioquia quedó en la mira de la Procuraduría por presuntas irregularidades en el PAE

La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva etapa dentro del proceso disciplinario que adelanta por la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Santa Fe de Antioquia. El organismo de control formuló pliego de cargos contra el exalcalde Andrés Felipe Pardo y dos exintegrantes de su gabinete por presuntas fallas que habrían ocasionado un retraso en el inicio del programa durante el año 2022.

Junto al exmandatario también fueron llamados a responder el entonces secretario de Servicios Administrativos, Félix Antonio Giraldo, y el exsecretario de Salud y Protección Social, Jorge Mario Sánchez Palacio, quienes, de acuerdo con la investigación disciplinaria, habrían tenido responsabilidad en las decisiones relacionadas con la puesta en marcha del programa.

El caso está relacionado con el funcionamiento del PAE, estrategia mediante la cual se suministra alimentación a estudiantes de instituciones educativas oficiales y que tiene como propósito contribuir a la permanencia de niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo.

Según estableció la Procuraduría Provincial de Santa Fe de Antioquia, el servicio no comenzó de manera simultánea con el calendario escolar de 2022. Mientras las actividades académicas iniciaron en enero, la entrega de los complementos alimentarios solo empezó hacia finales de abril, lo que significó varios meses sin la prestación del beneficio para los estudiantes del municipio.

La investigación apunta a presuntas fallas en la planeación

De acuerdo con los hallazgos del Ministerio Público, el retraso en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar estaría relacionado con presuntas deficiencias en la planeación del proceso contractual requerido para poner en funcionamiento el servicio.

La entidad sostiene que la administración municipal habría supeditado el inicio del programa a la llegada de recursos provenientes de la Gobernación de Antioquia. Sin embargo, dentro de la investigación se advirtió que el municipio contaba con recursos propios que, presuntamente, habrían permitido garantizar la continuidad del PAE mientras se concretaban los aportes departamentales.

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Para el organismo de control, esta situación pudo afectar el acceso oportuno al programa por parte de los estudiantes beneficiarios, quienes dejaron de recibir el apoyo alimentario durante los primeros meses del año escolar.

Con base en los elementos recopilados durante la investigación, la Procuraduría calificó de manera provisional la conducta atribuida al exalcalde y a los dos exsecretarios como una presunta falta disciplinaria grave cometida a título de culpa grave.

La @PGN_COL formuló pliego de cargos a exalcalde de Santa Fe de Antioquia y a dos exfuncionarios de su administración por presuntas irregularidades en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2022. https://t.co/98KLxhyzYi pic.twitter.com/ezU3jVgSbD — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) June 26, 2026

El proceso continúa y los investigados podrán ejercer su defensa

La formulación del pliego de cargos no representa una decisión definitiva sobre la responsabilidad de los exfuncionarios. Esta actuación corresponde a una etapa del proceso disciplinario en la que los investigados tendrán la posibilidad de presentar descargos, solicitar y aportar pruebas, además de exponer los argumentos que consideren pertinentes antes de que el Ministerio Público adopte una determinación de fondo.

La Procuraduría recordó que el Programa de Alimentación Escolar constituye una herramienta fundamental para apoyar la permanencia de los estudiantes en las instituciones educativas oficiales y contribuir a mejorar sus condiciones nutricionales durante la jornada académica.

Por esa razón, el organismo de control ha insistido en la importancia de que las entidades territoriales adelanten oportunamente los procesos administrativos y contractuales necesarios para que el programa entre en funcionamiento desde el primer día del calendario escolar, evitando interrupciones que puedan afectar a la población estudiantil.