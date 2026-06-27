¡Pánico en el séptimo piso! Vehículo quedó «chilinguiando» tras aparatoso choque en un parqueadero de Rionegro

Resumen: Una vez garantizada la estabilidad de la estructura del carro, las unidades utilizaron uno de los vehículos oficiales de la institución para realizar la tracción mecánica

Minuto30.com .- Lo que parecía ser un día normal en una unidad residencial de Rionegro, Antioquia, por poco termina en una tragedia insospechada. Gracias a la pericia y rápida reacción de cuatro unidades del Cuerpo de Bomberos del municipio, se logró evitar que un vehículo se precipitara al vacío desde el parqueadero ubicado en el séptimo piso del edificio.

Las autoridades y los equipos de rescate fueron alertados sobre una inusual emergencia. Al llegar al lugar, el panorama era digno de una escena de acción:

El curioso choque: Un vehículo Renault Twingo colisionó fuertemente contra un Chevrolet Aveo que se encontraba estacionado en su celda.

Al borde del abismo: Como consecuencia del aparatoso impacto, el Aveo fue desplazado con fuerza, derribó parte del muro de contención del edificio y quedó con toda su parte trasera suspendida en el aire, a punto de caer.

El saldo: Tras una revisión exhaustiva, los socorristas confirmaron un gran alivio: ambos carros estaban completamente desocupados al momento del impacto, por lo que no se registraron personas atrapadas ni lesionadas.

Milimétrica maniobra de rescate

Sacar el vehículo del borde requirió un trabajo de alta precisión. Para evitar que el peso y la gravedad terminaran por tirar el Chevrolet Aveo al vacío, los bomberos procedieron a asegurarlo utilizando un complejo sistema de cuerdas y anclajes.

Una vez garantizada la estabilidad de la estructura del carro, las unidades utilizaron uno de los vehículos oficiales de la institución para realizar la tracción mecánica. La extracción se llevó a cabo de forma controlada y milimétrica, hasta lograr que las cuatro llantas del automóvil regresaran a una superficie completamente segura.

Finalizada la tensa operación, el carro fue entregado a su propietario y a la administración del conjunto residencial. El área del muro colapsado fue debidamente señalizada y acordonada para evitar nuevos riesgos. Por su parte, el Cuerpo de Bomberos de Rionegro reiteró su compromiso permanente de salvaguardar la vida y el patrimonio de la comunidad.