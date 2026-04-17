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    ¡Evite la zona! Accidente en el sector de Multicentro Caribe afecta el flujo vehicular en sentido norte–sur

    Autoridades atienden la situación mientras se mantiene la recomendación de transitar con precaución en la zona.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Evite la zona! Accidente en el sector de Multicentro Caribe afecta el flujo vehicular en sentido norte–sur

    Resumen: Un incidente vial en la carrera 65 con calle 75, a la altura de Multicentro Caribe, genera congestión y tránsito lento en sentido norte–sur. De forma preliminar, el hecho estaría relacionado con el atropellamiento de una mujer, aunque no hay confirmación oficial. Autoridades y organismos de emergencia atienden la situación mientras se recomienda transitar con precaución.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La movilidad en el noroccidente de Medellín se ha visto afectada por un incidente vial registrado en la carrera 65 con calle 75, en sentido norte–sur, a la altura del sector de Multicentro Caribe.

    En el punto se registra congestión y tránsito lento para quienes se desplazan por este corredor.

    Según información preliminar, el hecho estaría relacionado con el atropellamiento de una mujer. Sin embargo, hasta ahora no hay confirmación oficial sobre las circunstancias en que ocurrió el suceso ni sobre el estado de las personas involucradas.

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    En la zona hacen presencia organismos de atención de emergencias y agentes de tránsito, quienes adelantan las labores correspondientes para controlar la situación y facilitar la movilidad.

    Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un pronunciamiento oficial que permita esclarecer lo ocurrido y definir las posibles afectaciones derivadas de este hecho.

    Se recomienda a los conductores tomar rutas alternas o avanzar con precaución mientras se atiende la situación.


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