¡Evitaron una tragedia en Ituango! El Ejército destruye explosivo sembrado en plena vía estratégica

Resumen: El Ejército Nacional neutralizó un artefacto explosivo improvisado hallado en la vereda Tinajas, en el municipio de Ituango, sobre la vía que conecta con Puerto Valdivia. La intervención fue realizada por tropas de la Cuarta Brigada, que ejecutaron su destrucción controlada para evitar riesgos a la población y a la infraestructura vial. Según las autoridades, el dispositivo habría sido instalado con la intención de afectar a civiles y a la Fuerza Pública.

En una operación militar desarrollada en zona rural del municipio de Ituango, Antioquia, tropas del Ejército Nacional neutralizaron un artefacto explosivo improvisado que había sido instalado sobre una vía estratégica del norte del departamento.

El hallazgo se produjo en la vereda Tinajas, en el corredor vial que comunica a Ituango con el corregimiento de Puerto Valdivia, un punto considerado de alta importancia para la movilidad de las comunidades de la zona.

De acuerdo con la información oficial, unidades del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot, adscritas a la Cuarta Brigada, realizaron la ubicación del artefacto y posteriormente ejecutaron su destrucción controlada, evitando así cualquier afectación a la población o a la infraestructura del sector.

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Según lo establecido por las autoridades militares, el dispositivo habría sido instalado de manera ilegal en la zona con el objetivo de generar afectaciones tanto a civiles como a la Fuerza Pública y a la infraestructura crítica de la región.

#LoÚltimo | En la vereda Tinajas, del municipio de Ituango, #Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 10 Coronel Atanasio Girardot de la #CuartaBrigada, lograron la ubicación y destrucción controlada de un artefacto explosivo improvisado que había sido instalado… pic.twitter.com/xa9LxcUPMS — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) June 5, 2026

La intervención permitió asegurar el área y restablecer las condiciones de seguridad en este corredor vial, mientras se adelantaban las labores técnicas correspondientes para la neutralización del explosivo.

El Ejército Nacional mantiene presencia en la zona con el fin de garantizar la protección de los habitantes y prevenir nuevas acciones que pongan en riesgo la movilidad y la seguridad en esta parte del departamento de Antioquia.