¡Evitaron una tragedia! Ejército destruye artefacto explosivo improvisado en Briceño, Antioquia

Resumen: Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada destruyeron de manera controlada un artefacto explosivo improvisado en el corregimiento Travesías, municipio de Briceño, Antioquia. La operación neutralizó una amenaza directa para la población local, reforzó la seguridad en la zona y forma parte de las acciones preventivas del Ejército para mantener el control territorial y proteger a la comunidad.

En una operación de control y seguridad, las tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 de la Cuarta Brigada lograron la destrucción controlada de un artefacto explosivo improvisado en el corregimiento Travesías, municipio de Briceño, Antioquia.

Según informó el Ejército, la acción se realizó tras la detección del explosivo, que representaba una amenaza directa para la población local. La intervención permitió neutralizar el riesgo de manera segura, evitando posibles daños a habitantes y a la infraestructura de la zona.

Esto le podría interesar: Capturan a ocho integrantes de una red que legalizaba motos robadas en Medellín

La operación forma parte de una ofensiva militar más amplia que busca fortalecer la seguridad y el control territorial en regiones donde se han identificado riesgos por artefactos explosivos. Las tropas continúan patrullando y realizando acciones preventivas para garantizar la protección de la comunidad y mantener la estabilidad en Briceño y sus alrededores.

Autoridades locales y militares destacaron la importancia de estas acciones para prevenir incidentes y asegurar la tranquilidad de la población, resaltando que la coordinación entre unidades militares y comunidad es clave para detectar y neutralizar amenazas de este tipo.