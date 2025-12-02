Resumen: La llama Ámbar, rescatada en grave estado en Rionegro, fue adoptada tras 30 días de recuperación y vivirá en una granja adecuada para su bienestar.

Ámbar renace: la llama maltratada que conmovió a Rionegro ahora tendrá un hogar

Ámbar, la llama que conmovió al municipio de Rionegro por el grave estado en el que fue encontrada, tiene ahora un giro lleno de esperanza. Tras 30 días de recuperación, la Alcaldía de Rionegro confirmó que el animal será adoptado y vivirá en un entorno seguro, protector y adecuado para su bienestar.

El caso de Ámbar inició cuando el Centro Integral de Bienestar Animal (CEIB) atendió un llamado ciudadano que alertaba sobre un ejemplar en crítico deterioro. Al llegar, el equipo encontró a la llama en condiciones de vulnerabilidad extrema: una herida profunda en el párpado derecho, signos de dolor, desnutrición y falta total de cuidados básicos.

Los profesionales explicaron que Ámbar ingresó con una enucleación previa (la extracción de un ojo), al parecer causada por un trauma o un procedimiento quirúrgico mal realizado, pues incluso tenía los párpados suturados con cabuya.

Su recuperación requirió manejo médico especializado, acompañamiento constante y un proceso cuidadoso de cicatrización y rehabilitación.

Luego de un mes de tratamiento, Ámbar inicia una nueva etapa: será adoptada por una familia y su granja. En donde le garantizarán espacios seguros, alimentación adecuada y un ambiente que favorezca su recuperación emocional.

Ahora, la llama Ámbar tendrá la oportunidad de vivir rodeada de una familia amorosa que entiende sus necesidades y podrá restablecerse completamente en un hogar digno y definitivo.

