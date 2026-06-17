Evitan tragedia en Anorí: hallan explosivos en camino usado por campesinos

Resumen: El Ejército Nacional destruyó de forma controlada varios artefactos explosivos hallados en una zona rural de Anorí, Antioquia, evitando riesgos para la comunidad.

Una operación militar permitió neutralizar varios explosivos en Anorí, Antioquia, que representaban una amenaza para los habitantes de una zona rural del municipio.

El hallazgo se produjo durante operaciones adelantadas por soldados de la Décima Cuarta Brigada en la vereda La Soledad, donde fueron localizados un artefacto explosivo y otros cuatro dispositivos que, según la información oficial, estaban diseñados para activarse con el paso de personas por el lugar.

Las autoridades indicaron que el explosivo principal contenía cerca de dos kilogramos de material detonante.

Tras la ubicación de los elementos, especialistas del Equipo de Explosivos y Demoliciones (EXDE) realizaron procedimientos técnicos para destruirlos de manera controlada y evitar cualquier afectación a la población civil.

De acuerdo con el Ejército, los explosivos en Anorí fueron encontrados sobre un sendero que conecta la vereda con el casco urbano del municipio, una ruta utilizada frecuentemente por campesinos y habitantes de la zona para sus desplazamientos diarios.

Las investigaciones preliminares apuntan a que los artefactos habrían sido instalados por integrantes de la Estructura 36 de las disidencias de las Farc, grupo que mantiene presencia en algunas áreas del Nordeste antioqueño.

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Finalmente, la institución reiteró su compromiso con la protección de la población y pidió a los ciudadanos reportar cualquier situación sospechosa que pueda poner en peligro la seguridad de las comunidades.

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