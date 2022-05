En un encuentro aplazado de la fecha 33 de la Premier League, Everton logró el milagro ante Crystal Palace y aseguró su permanencia en la primera división.

En la primera parte iba perdiendo 0-2, pero en el segundo tiempo consiguió una inesperada remontada (3-2), con la que alcanzó 39 puntos y se salvó del descenso a falta de una fecha.

Precisamente al minuto 85 todo fue emocionante en Goodison Park: el jugador Demarai Gray realizó un tiro libre de costado y de palomita, Dominic Calvert-Lewin anotó el gol. La histeria fue tal, que los aficionados invadieron el terreno de juego aún faltando tiempo por disputarse.

Así las cosas, el club del colombiano Yerry Mina, quien no pudo jugar por lesión, continuará en la Premier League.

