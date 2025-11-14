Carro bomba explotó en la vía Panamericana: presunto responsable fue la víctima fatal

Resumen: Carro bomba en la vía Panamericana explota en Piendamó, Cauca, antes de puesto policial. El único muerto fue el terrorista. La acción se atribuye a disidencias de 'Iván Mordisco'.

Un carro bomba explotó en la mañana de este viernes, 14 de noviembre, sobre la vía Panamericana, muy cerca del antiguo peaje de Tunía, en la jurisdicción de Piendamó, Cauca. Presuntamente, el responsable de la acción terrorista sería la víctima fatal.

Según la versión preliminar, el vehículo cargado con explosivos detonó antes de alcanzar su objetivo, un puesto de control instalado por la Policía en ese tramo de la carretera.

Las autoridades atribuyen este acto fallido a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’. La explosión causó que las redes eléctricas fueran tumbadas, dejando sin servicio de energía a las veredas La María, Los Naranjos y el Hogar.

Este acto terrorista se suma a una racha de violencia que ha puesto en jaque la seguridad regional. Horas antes, en la madrugada, la caravana del senador y exgobernador del Cauca, Temístocles Ortega, fue atacada a disparos por hombres armados en dos vehículos, justo a la entrada de Popayán. El senador salió ileso gracias a la pericia del conductor y la reacción de su escolta.

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, salió al paso atribuyendo estos actos a una reacción directa de los grupos armados ilegales. Según la mandataria, es una respuesta a los recientes bombardeos ejecutados por la Fuerza Pública contra campamentos asociados al cabecilla ‘Iván Mordisco’ en el sur del país.

