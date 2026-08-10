¡A sacar las cosas! Evacúan edificio en Rionegro por daños tras fuerte sismo

Resumen: Un edificio en Rionegro fue evacuado tras presentar daños estructurales luego del sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes.

Un edificio en Rionegro, Antioquia, fue evacuado de manera preventiva luego de que las autoridades identificaran daños en su estructura tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 registrado durante la mañana de este lunes.

La emergencia se presentó en el sector El Rosal y dejó a varias familias temporalmente fuera de sus viviendas.

La evacuación fue realizada por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Rionegro, en coordinación con Gestión del Riesgo y la Secretaría de Control Urbanístico.

Durante la inspección inicial, los organismos identificaron fallas en algunas columnas y dilataciones en la estructura, por lo que se determinó restringir el ingreso al inmueble como medida para proteger la vida de los residentes.

De acuerdo con la verificación realizada en el lugar, al menos 10 familias resultaron directamente afectadas por la situación. El inmueble quedó temporalmente inhabilitado mientras las autoridades adelantan la caracterización de las personas evacuadas y establecen las medidas de atención necesarias.

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Bomberos Rionegro pidió a la comunidad mantener la calma y revisar el estado de sus viviendas y lugares de trabajo. También recomendó reportar cualquier grieta o fisura que pueda representar un riesgo y utilizar responsablemente las líneas de emergencia.

El sismo, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, fue sentido con fuerza en Antioquia y otras regiones del país. La situación generó revisiones preventivas en diferentes edificaciones y las autoridades mantienen el monitoreo para descartar riesgos adicionales.

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