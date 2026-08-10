¡Antioquia sigue contando los daños! Gobernador Andrés Julián entregó balance

Resumen: El gobernador Andrés Julián Rendón entregó el balance del sismo en Antioquia, con un muerto, dos lesionados y daños en viviendas e infraestructura.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, entregó este lunes 10 de agosto un balance preliminar tras el fuerte sismo en Antioquia y confirmó una persona fallecida, dos lesionados y afectaciones en diferentes tipos de infraestructura del departamento.

Según explicó el mandatario, la víctima mortal es Rafael, un hombre de 73 años del municipio de Támesis. Rendón expresó su solidaridad con la familia del adulto mayor y con las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

En cuanto a los daños, el reporte entregado por el gobernador contabiliza 364 viviendas afectadas, 61 instituciones educativas, 24 iglesias y siete sedes hospitalarias. Además, se reportaron dos personas lesionadas: una menor de 17 años en La Ceja y un adulto en Salgar.

Rendón aseguró que las autoridades mantienen un monitoreo permanente en los municipios y pidió a la ciudadanía informarse únicamente a través de canales oficiales.

El gobernador también hizo un llamado a no difundir cadenas de WhatsApp ni información sin verificar y recordó que actualmente nadie tiene la capacidad de anticipar si ocurrirá una réplica.

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Como parte de las medidas preventivas adoptadas por la Gobernación, se autorizó la desescolarización de los estudiantes de instituciones educativas públicas del departamento. También se habilitó el teletrabajo en la sede de la Gobernación ubicada en el Centro Administrativo La Alpujarra.

El mandatario confirmó además que Hidroituango no presenta afectaciones, mientras que los aeropuertos de Antioquia permanecen habilitados. En Medellín, el Metro se preparaba para reabrir las líneas A y B, mientras continuaba el monitoreo de las demás líneas del sistema.

Finalmente, Antioquia dispuso apoyo para Chocó mediante aeronaves de la Gobernación. Personal de la Defensa Civil, la Cruz Roja y organismos de bomberos se desplazaría para apoyar la atención de la emergencia en el departamento vecino.

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