Descartan amenaza de bomba en el aeropuerto Ernesto Cortissoz tras evacuación

Resumen: Evacuaron el aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla por una alerta de bomba. Autoridades descartaron el riesgo tras inspección.

Momentos de tensión se vivieron este martes 17 de marzo con la evacuación del aeropuerto de Barranquilla, luego de que se activara una alerta por un posible artefacto explosivo en el interior de la terminal aérea Ernesto Cortissoz.

El hecho se registró hacia la 1:30 de la tarde, cuando el sistema de seguridad del aeropuerto detectó un objeto sospechoso en la zona de selección de equipaje. La alerta fue emitida de inmediato a la policía, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia.

Como medida preventiva, pasajeros, trabajadores y tripulaciones fueron evacuados de la terminal, mientras al menos cinco vuelos resultaron suspendidos de manera temporal. Incluso, algunos viajeros que ya se encontraban a bordo de aeronaves tuvieron que descender.

La evacuación aeropuerto de Barranquilla generó preocupación entre los usuarios, aunque las autoridades insistieron en que se trató de una reacción necesaria ante cualquier señal de riesgo en instalaciones aeroportuarias.

Tras la alerta, unidades especializadas antiexplosivos de la Policía, junto con caninos, realizaron una inspección detallada del área señalada. Luego de la verificación, se logró descartar completamente la presencia de artefactos o sustancias explosivas.

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La Aeronáutica Civil confirmó que el objeto detectado inicialmente por un canino no representaba ningún peligro para la comunidad aeroportuaria, por lo que se autorizó el reingreso de todas las personas a las instalaciones.

Asimismo, la torre de control retomó sus funciones y las operaciones aéreas comenzaron a normalizarse de forma gradual, aunque se advirtió que algunos vuelos podrían presentar retrasos o cambios en sus itinerarios.

Las autoridades explicaron que este tipo de evacuaciones hacen parte de los protocolos internacionales de seguridad aérea, los cuales obligan a actuar de manera inmediata ante cualquier indicio, incluso si posteriormente se determina que se trata de una falsa alarma.

Finalmente, hicieron un llamado a los pasajeros para mantener contacto con sus aerolíneas y estar atentos a cualquier actualización sobre sus vuelos, mientras se estabiliza completamente la operación en la terminal aérea.

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