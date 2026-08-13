‘La mayor traidora’: Eva Ferrer habló de Verónica Alcocer y los audios filtrados

Resumen: Eva Ferrer habló de los audios filtrados que salpican a Verónica Alcocer y calificó a la ex primera dama como “la mayor traidora”.

La polémica alrededor del círculo cercano del expresidente Petro sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones de Eva Ferrer, exconsejera presidencial, quien se refirió a los audios filtrados en los que aparecen señalamientos sobre Verónica Alcocer y personas de su entorno.

En entrevista con Caracol Radio, Ferrer calificó a la ex primera dama como “la mayor traidora” del gobierno de Petro, al ser consultada sobre quién habría causado mayor daño al entonces mandatario entre Alcocer, Laura Sarabia y Armando Benedetti.

“Para mí la mayor traidora es la señora”, afirmó Ferrer, quien agregó que, desde su perspectiva, hubo una “deslealtad absoluta”.

La exconsejera explicó que su relación con Alcocer se deterioró y que ambas dejaron de hablarse entre marzo y junio de 2023. También sostuvo que no conoce de manera directa posibles hechos de corrupción y que varios de los asuntos mencionados en los audios correspondían a información que otras personas le contaban.

Eva Ferrer también habló del empresario catalán Manel Grau, señalado en las grabaciones. Según relató, Grau le habría hecho un ofrecimiento relacionado con supuestas gestiones dentro del Gobierno. “Me hizo un ofrecimiento global, me dijo que todo lo que saliera yo también iría ahí”, aseguró.

Lea también: Estas son las nuevas medidas del Gobierno para atender la emergencia en Chocó

Los audios, divulgados previamente, contienen afirmaciones de Ferrer sobre supuestos aportes económicos durante la campaña presidencial de 2022, presuntos testaferros y una posible influencia de Alcocer sobre entidades estatales. Sin embargo, se trata de señalamientos hechos por Ferrer y no de hechos judicialmente establecidos.

Alcocer rechazó las acusaciones y afirmó que las grabaciones pretenden atribuirle conductas o actuaciones irregulares “que carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad”. Además, manifestó estar dispuesta a colaborar con las autoridades.

Ferrer también aseguró que Petro se comunicó con ella después de que los audios fueran filtrados y que el expresidente le reclamó por las afirmaciones relacionadas con las madres de sus hijos. La exfuncionaria sostuvo que respondió que la difusión de las grabaciones no dependió de ella.

El caso permanece bajo atención pública mientras avanzan las discusiones y eventuales actuaciones de las autoridades frente a los señalamientos contenidos en las grabaciones.

Más noticias de Colombia