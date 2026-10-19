Verónica Alcocer rompe el silencio y lanza advertencia a Eva Ferrer y Angie Rodríguez

Resumen: Verónica Alcocer respondió a las acusaciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez, negó los señalamientos y aseguró que está dispuesta a acudir ante la justicia.

Verónica Alcocer respondió públicamente a los señalamientos que han surgido en su contra por parte de Eva Ferrer, exasesora española del Gobierno de Gustavo Petro, y Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). En una entrevista con Noticias RCN, la exprimera dama rechazó las acusaciones y manifestó que está dispuesta a acudir ante la justicia para que se contrasten las versiones y se esclarezcan los hechos.

La controversia reúne señalamientos relacionados con presuntas irregularidades, supuestas agresiones físicas dentro de la Casa de Nariño y decisiones sobre contrataciones durante la administración del mandatario colombiano.

Las afirmaciones han sido divulgadas en entrevistas concedidas por las involucradas a diferentes medios de comunicación, mientras Alcocer insiste en que las acusaciones deben ser evaluadas por las autoridades competentes.

Uno de los señalamientos más delicados fue formulado por Eva Ferrer, quien, en declaraciones a la revista Semana, presentó a Verónica Alcocer como presunta líder de una red ilegal que, según su versión, estaría dedicada al tráfico de dinero, drogas y armas. La exprimera dama negó las acusaciones y consideró que las declaraciones de la exasesora estarían relacionadas con intereses personales que no se habrían cumplido durante el Gobierno de Petro.

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En su intervención, Alcocer también se refirió a las afirmaciones de Angie Rodríguez, quien aseguró haber sido víctima de maltrato y agresiones físicas en la sede presidencial.

La exdirectora del Dapre sostuvo, además, que la entonces primera dama habría intervenido directamente en decisiones relacionadas con contrataciones de la Presidencia, incluidos los alimentos destinados a altos dignatarios, los regalos protocolarios y la Consejería para la Reconciliación.

Frente a estos cuestionamientos, Verónica Alcocer manifestó que tanto Ferrer como Rodríguez deberán responder ante las autoridades por las declaraciones que han hecho públicas. En la entrevista con Noticias RCN, afirmó: “Ellas tendrán que asumir ante la justicia las cosas que han dicho”.

La exprimera dama añadió que, si las autoridades llegan a determinar que las versiones divulgadas no corresponden a la realidad, quienes las formularon tendrán que asumir las consecuencias legales correspondientes. También aseguró que no siente temor de comparecer ante la justicia y sostuvo que no tiene ninguna deuda con el país.

“Cuando se contrasta la información y cuando hay evidencias claras, no hay problema, yo no tengo que temer”, expresó durante la conversación con el noticiero.

Angie Rodríguez relató supuestas agresiones en la Casa de Nariño

Los señalamientos sobre presuntos episodios de violencia fueron expuestos inicialmente por Eva Ferrer en Semana y posteriormente respaldados por Angie Rodríguez en declaraciones al diario El Tiempo.

Según el relato de Ferrer, cuando Rodríguez fue nombrada directora del Dapre, Alcocer habría reaccionado de manera agresiva y cuestionado su designación. La exasesora española aseguró que se produjo un episodio en el que la exprimera dama presuntamente la zarandeó y le dirigió expresiones ofensivas.

Asimismo, sostuvo que Juliana Guerrero, quien iba a quedar a cargo del Viceministerio para las Juventudes, habría recibido expresiones similares.

Estos relatos corresponden a las versiones entregadas por Ferrer y Rodríguez a los medios de comunicación. Su veracidad y las eventuales responsabilidades deberán establecerse mediante las actuaciones que adelanten las autoridades competentes.

Las acusaciones sobre contrataciones y el supuesto pacto de silencio

Además de los señalamientos por presunto maltrato, Angie Rodríguez afirmó que Verónica Alcocer impartía instrucciones relacionadas con determinadas contrataciones de la Presidencia. Entre los asuntos mencionados estaban la alimentación de altos dignatarios, los regalos protocolarios y la Consejería para la Reconciliación.

Según Rodríguez, esas decisiones se manejaban directamente desde el entorno de la entonces primera dama y existían restricciones para auditar algunos de los contratos mencionados. Estas afirmaciones hacen parte de las denuncias públicas de la exdirectora del Dapre y no constituyen, por sí mismas, una determinación judicial sobre posibles irregularidades.

En declaraciones a Caracol Radio, Rodríguez también aseguró que Gustavo Petro y Verónica Alcocer mantenían un supuesto “pacto de silencio criminal” para protegerse mutuamente frente a presuntas irregularidades. De acuerdo con su versión, cuando uno de los dos quedaba expuesto a cuestionamientos, el otro intervenía para respaldarlo.

Alcocer rechazó los señalamientos y reiteró que está dispuesta a que la justicia examine las afirmaciones realizadas en su contra. La exprimera dama insistió en que corresponde a las autoridades establecer qué ocurrió y determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones.

Por ahora, las declaraciones públicas de las involucradas mantienen abierto el debate sobre los hechos denunciados y las posibles responsabilidades. Mientras Verónica Alcocer rechaza las acusaciones y reclama que sean contrastadas judicialmente, Rodríguez y Ferrer han expuesto sus versiones ante distintos medios. La determinación sobre la veracidad de los señalamientos corresponde a las autoridades competentes.

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