«La muerte no puede ser la respuesta al dolor»: Iglesia Católica envía mensaje a la mujer que recibirá la eutanasia

Luego de que se conociera la historia de Martha Liria, la primera mujer colombiana que recibirá la eutanasia sin padecer de un diagnóstico terminal, la Iglesia Católica se pronunció al respecto.

La Conferencia Episcopal de Colombia, a través de monseñor Francisco Antonio Ceballos, le envió un mensaje de reflexión a la mujer.

“Martha, la invito a reflexionar serenamente sobre su decisión; ojalá, si las circunstancias se lo permiten, lejos del acoso de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor y el de su familia, para hacer una suerte de propaganda de la eutanasia, en un país profundamente marcado por la violencia”, afirmó.

Además, resaltó que la muerte no puede convertirse en una respuesta ante el dolor. “La muerte no puede ser la respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso. La muerte propiciada mediante el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos”, indicó.

Entre tanto, Monseñor hizo un llamado a sus familiares y amigos para que se unan en oración, e indicó que ofrecerá una eucaristía por ella el próximo sábado desde la Iglesia Catedral Nuestra Señora de los Remedios de Riohacha.

“Oraremos por su vida, para que el Señor, quien asumió el dolor hasta la muerte y una muerte de cruz, le dé el valor de acompañarlo”, mencionó.

Marta padece de una enfermedad degenerativa denominada Esclerosis Lateral Amiotrófica -ELA-, por lo que decidió someterse a la eutanasia el próximo domingo 10 de octubre.

