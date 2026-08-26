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    ¡A juntar agua en baldes! El Carmen de Viboral implementa cortes programados por reducción de sus fuentes hídricas

    Disminución de caudales obliga a realizar suspensiones temporales del servicio de agua en El Carmen de Viboral.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡A juntar agua en baldes! El Carmen de Viboral implementa cortes programados por reducción de sus fuentes hídricas
    Foto de archivo.
    ¡A juntar agua en baldes! El Carmen de Viboral implementa cortes programados por reducción de sus fuentes hídricas

    Resumen: El Carmen de Viboral enfrenta cortes programados de agua por la reducción del 33 % en los caudales del acueducto. La Cimarrona E.S.P. pide ahorro a los habitantes.

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    Los habitantes del municipio de El Carmen de Viboral, en Antioquia, comenzaron a enfrentar una serie de racionamientos y cortes programados en el suministro de agua potable debido al drástico descenso registrado en los caudales que surten al sistema de acueducto urbano.

    La Cimarrona E.S.P., empresa encargada de la prestación de los servicios públicos en la localidad, confirmó que las suspensiones se llevarán a cabo una o dos veces por semana, con una duración aproximada de cuatro horas en cada jornada, buscando mitigar el impacto de la contingencia invernal e hídrica en la subregión.

    La decisión institucional responde a una preocupante disminución del 33% en la disponibilidad del recurso en las fuentes abastecedoras principales, situación generada por la prolongada temporada de pocas lluvias.

    Esta disminución en el caudal ha complicado significativamente la capacidad de llenado de los tanques de almacenamiento general, ocasionando desabastecimiento parcial y bajas presiones en la red, un fenómeno que afecta con mayor severidad a las familias ubicadas en las zonas altas del territorio carmelitano.

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    Frente a este escenario de contingencia hídrica, la compañía estatal solicitó a la ciudadanía optimizar el uso del agua y limitar su consumo exclusivamente a necesidades básicas y del hogar.

    Entre las directrices emitidas por la entidad destacan la prohibición de lavar fachadas, vehículos o andenes, además de incentivar el reciclaje del líquido proveniente de las lavadoras y duchas. Entretanto, los técnicos operacionales mantienen un monitoreo permanente sobre los caudales de las cuencas para determinar la continuidad o el levantamiento de las restricciones según el comportamiento del clima.

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