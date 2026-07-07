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Resumen: Los Estudios Públicos de Grabación beneficiaron a más de 350 artistas en Medellín durante el primer semestre de 2026. En julio abrirán una nueva convocatoria gratuita.

Estudios Públicos de Grabación beneficiaron a más de 350 artistas en Medellín

Los Estudios Públicos de Grabación continúan fortaleciendo el talento local en Medellín. Durante el primer semestre de 2026, más de 350 artistas y agrupaciones musicales hicieron parte de esta estrategia de la Alcaldía, orientada a brindar oportunidades para la creación, producción y formación artística de músicos emergentes y otros actores de la industria cultural.

Además de apoyar procesos musicales, estos espacios también han servido para el desarrollo de pódcast, productos audiovisuales, piezas narrativas y otros contenidos creativos, permitiendo que diferentes comunidades encuentren escenarios para dar a conocer sus proyectos y fortalecer sus propuestas culturales.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó que el objetivo es generar oportunidades reales para los creadores, acompañando el desarrollo de sus proyectos y promoviendo carreras artísticas que consoliden a Medellín como un referente cultural.

Uno de los procesos destacados fue el de la agrupación Las Deseo, que recientemente presentó su propuesta en la Casa de Cultura Ávila, ubicada en el barrio Buenos Aires.

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Allí realizó un conversatorio, el lanzamiento del videoclip Luminosidad y un concierto en vivo, en el que compartió con el público el trabajo desarrollado tras su paso por los Estudios Públicos de Grabación.

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Los Estudios Públicos de Grabación, que hacen parte de la Red de Casas de Cultura del Distrito, ofrecen acceso gratuito a herramientas técnicas, procesos formativos y experiencias profesionales para músicos, productores y agrupaciones locales.

La Alcaldía de Medellín informó que durante julio abrirá una nueva convocatoria para artistas, músicos, productores y demás interesados en participar.

Aunque el acceso es gratuito, será necesario realizar una inscripción previa para acceder a este beneficio, aquí.

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