El nuevo gobierno prepara una reestructuración profunda en Ecopetrol

Resumen: El gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, ya tiene lista su hoja de ruta para tomar las riendas de Ecopetrol, y el primer paso será una asamblea extraordinaria de accionistas que promete cambiar de tajo el rumbo de la estatal petrolera.

Minuto30.com .- El cambio de mando en la Casa de Nariño traerá consigo un verdadero terremoto corporativo en la empresa más importante de Colombia. El gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, ya tiene lista su hoja de ruta para tomar las riendas de Ecopetrol, y el primer paso será una asamblea extraordinaria de accionistas que promete cambiar de tajo el rumbo de la estatal petrolera.

Según información revelada por El Tiempo, la urgencia por acelerar estos ajustes responde a los severos cuestionamientos que enfrenta la administración saliente por el manejo de licitaciones y el desplome de los ingresos.

Asamblea anticipada: ¿el fin de la era Petro en la junta?

La movida jurídica se daría a mediados de agosto. A través del primer decreto del nuevo gobierno, se convocaría a la Asamblea General de Accionistas con dos misiones concretas y urgentes: elegir a un nuevo presidente en reemplazo de Ricardo Roa y retirar a tres directivos estrechamente alineados con el proyecto político de Gustavo Petro.

La primera gran «descabezada» recaería sobre la actual presidenta de la Junta, Ángela María Robledo. Además, se deberá nombrar el reemplazo de Juan Gonzalo Castaño, quien renunció en mayo.

Por otro lado, el nuevo gobierno planea mantener a los miembros independientes Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee, representantes de fondos minoritarios y departamentos productores respectivamente, quienes habían solicitado frenar cualquier decisión no esencial hasta la llegada de la nueva administración.

Cifras en rojo y millonarios contratos congelados

El panorama financiero y contractual que hereda la nueva gerencia es crítico. El ministro de Hacienda entrante, Miguel Gómez, encendió las alarmas al revelar que Ecopetrol pasó de tener ingresos cercanos a los $160 billones a aproximadamente $120 billones.

A esto se suma la lupa puesta sobre adjudicaciones de última hora que ya fueron frenadas por petición de la Unión Sindical Obrera (USO):

Contratos de mantenimiento en las refinerías de Barrancabermeja y Cartagena por más de $150 mil millones.

Un contrato tecnológico en la filial Cenit valorado en $400 mil millones.

El cerco judicial sobre Ricardo Roa

La salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol no es su único dolor de cabeza. El exgerente de la campaña «Petro Presidente» enfrenta un complejo panorama judicial ante la Fiscalía General de la Nación.

El presidente de Ecopetrol y exgerente de campaña de Petro deberá responder ante la justicia por dos graves procesos. Por un lado, fue imputado por la presunta violación de topes electorales, ya que la Fiscalía señala que permitió que la campaña presidencial de 2022 superara los límites del CNE mediante el ocultamiento de millonarios movimientos bancarios.

Por otro lado, Roa fue llamado a juicio por tráfico de influencias, señalado de presionar a directivos de la filial Hocol para favorecer con contratos al empresario Juan Guillermo Mancera. Como si fuera poco, las autoridades investigan el presunto «favor» que habría recibido a cambio: un jugoso descuento en la compra de un lujoso apartamento en Bogotá, cuya millonaria remodelación también ha dado de que hablar.

Efecto dominó: la purga llega a ISA

La reestructuración no se limitaría a la matriz petrolera. Las filiales experimentarían cambios drásticos, siendo ISA el foco principal.

Tras la polémica salida de Jorge Andrés Carrillo, la nueva administración planearía relevar a Mónica de Greiff y Álvaro Torres, aplicando la misma dinámica de renovación directiva para garantizar que todo el conglomerado energético se alinee con las políticas de reactivación y transparencia del nuevo gobierno.