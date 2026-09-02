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Resumen: Más de 600 estudiantes de Medellín y el Valle de Aburrá participaron en el III Festival Fitness, demostrando su talento deportivo, cultural y técnico en el INEM.

¡Sudaron la camiseta! Más de 600 estudiantes se tomaron Medellín en el Festival Fitness

Un multitudinario encuentro enfocado en el bienestar físico y la formación integral reunió a más de 600 estudiantes de planteles oficiales de Medellín y diversas localidades del Valle de Aburrá.

La jornada se desarrolló en el marco de la tercera edición del Festival Fitness, una iniciativa impulsada por la Alcaldía de Medellín mediante la Secretaría de Educación, en alianza estratégica con el SENA, con el propósito de incentivar la sana convivencia, la práctica deportiva y el trabajo colaborativo entre los jóvenes.

Las instalaciones de la Institución Educativa INEM José Félix de Restrepo sirvieron como escenario principal para el despliegue de esta agenda pedagógica, atlética y cultural.

Durante el evento, las delegaciones juveniles participaron en exigentes circuitos de entrenamiento funcional, dinámicas de activación corporal y muestras artísticas, articulando contenidos de programas técnicos especializados como la conducción de clases grupales de acondicionamiento, gestión de programas deportivos, expresión dancística y recreación.

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Frente al desarrollo de la actividad, la secretaria de Educación, Carolina Franco Giraldo, destacó que la plataforma permitió a los alumnos aplicar en contextos reales las competencias técnicas adquiridas en sus aulas.

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La funcionaria resaltó que este tipo de espacios consolida un modelo educativo integral orientado al fomento de hábitos saludables y al fortalecimiento de herramientas clave para el proyecto de vida académico y laboral de la juventud metropolitana.

Con esta intervención, la capital antioqueña reafirma su apuesta por el fortalecimiento de la educación media conectada con la práctica concreta. Los participantes no solo pusieron a prueba sus aptitudes en competencia, sino que afianzaron lazos de integración con delegaciones de otros planteles educativos de la región.

El encuentro concluyó con espacios de exaltación al desempeño, la disciplina y el espíritu deportivo demostrados por los competidores en cada una de las pruebas desarrolladas.

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