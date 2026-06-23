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    Shakira estrena la versión en español de «Dai Dai»: previo al partido de Colombia Congo

    Con «Dai Dai», Shakira marca un hito histórico: es su cuarta participación oficial en la banda sonora de una Copa del Mundo

    Publicado por: SoloDuque

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    Shakira estrena la versión en español de «Dai Dai»: previo al partido de Colombia Congo

    Resumen: Con «Dai Dai», Shakira marca un hito histórico: es su cuarta participación oficial en la banda sonora de una Copa del Mundo

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- ¡La reina de los mundiales lo vuelve a hacer! Shakira encendió las redes sociales y a la hinchada tricolor tras confirmar, en exclusiva con una importante cadena de televisión latina en Estados Unidos, el lanzamiento de la versión en español de «Dai Dai», la canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

    El estreno no podría llegar en un momento más emocionante: sonará justo en la antesala del próximo partido de la Selección Colombia ante Congo, prometiendo convertirse en el grito de batalla de millones de aficionados.

    ¿Qué significa «Dai Dai», el nuevo éxito de Shakira?

    Si bien el título de la canción ha generado mucha curiosidad, su significado es un llamado directo a la acción y la pasión deportiva.

    Aunque la canción, que cuenta con la colaboración del gigante del afrobeat Burna Boy, mezcla ritmos globales, la expresión «Dai Dai» tiene sus raíces en el idioma italiano. Su traducción directa al español significa:

    «¡Vamos!»

    «¡Dale!»

    «¡Adelante!»

    Es un grito de motivación puro. En la versión en español, la barranquillera invita a la celebración y al empuje con versos pegadizos que ya prometen apoderarse de los estadios en Canadá, Estados Unidos y México.

    El debut perfecto: Previo al partido de Colombia

    La estrategia de la artista ha sido impecable. Aprovechando el fervor de la hinchada latina, el lanzamiento de esta versión completamente en español está programado para coincidir con el encuentro de la Selección Colombia.

    Datos clave del lanzamiento:

    El anuncio: Confirmado por la misma Shakira a través de sus redes sociales
    El objetivo: Conectar directamente con el público hispanohablante y motivar a la selección cafetera.
    El video oficial: La versión global ya había sido estrenada con impresionantes imágenes grabadas en el icónico Estadio Maracaná.

    La dueña absoluta de la banda sonora del fútbol

    Con «Dai Dai», Shakira marca un hito histórico: es su cuarta participación oficial en la banda sonora de una Copa del Mundo. La barranquillera ya es sinónimo de fiesta futbolera gracias a sus éxitos anteriores que siguen sonando en cada torneo:

    Hips Don’t Lie – Bamboo (Alemania 2006)

    Waka Waka (This Time for Africa) (Sudáfrica 2010)

    La La La (Brazil 2014) (Brasil 2014)

    Ahora, en 2026, la historia se repite. Prepara tus parlantes y afina la garganta, porque «Dai Dai» llegó para quedarse y hacer vibrar al mundo entero en esta nueva cita mundialista. ¡Dale, Colombia!

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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