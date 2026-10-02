286 mil estudiantes continúan en jornadas híbridas tras el terremoto: representante Luis Guillermo Patiño lideró Mesa Técnica para acelerar la recuperación educativa

Resumen: Patiño reconoció los avances del Gobierno Nacional y se sumó a la prioridad planteada por el presidente Abelardo de la Espriella de que ningún niño o joven deje de estudiar como consecuencia de la emergencia. “Reconocemos los avances para garantizar la continuidad educativa, pero el reto sigue siendo enorme: 286 mil estudiantes todavía no han recuperado plenamente sus jornadas escolares

El pasado jueves 1 de octubre, el representante a la Cámara por Antioquia, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, lideró en el Congreso de la República la Mesa Técnica de Seguimiento a la Infraestructura Educativa, con la participación del Ministerio de Educación, la UNGRD, el FFIE y la UAPA.

De acuerdo con cifras presentadas por el Ministerio, 286.186 estudiantes aún se encuentran en esquemas transitorios: 109.640 en alternancia y 175.353 bajo modalidad híbrida.

Además, 1.097 sedes funcionan de manera híbrida, 324 operan con pico y placa y 4.118 prestan el servicio con normalidad. La Mesa tuvo como propósito hacer seguimiento a la recuperación de las comunidades educativas afectadas por el terremoto y avanzar en soluciones que permitan acelerar el regreso a la presencialidad plena.

Patiño reconoció los avances del Gobierno Nacional y se sumó a la prioridad planteada por el presidente Abelardo de la Espriella de que ningún niño o joven deje de estudiar como consecuencia de la emergencia. “Reconocemos los avances para garantizar la continuidad educativa, pero el reto sigue siendo enorme: 286 mil estudiantes todavía no han recuperado plenamente sus jornadas escolares. Nuestra prioridad es que todos regresen a la presencialidad, permanezcan en el sistema educativo y continúen aprendiendo”, afirmó Patiño.

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Durante la jornada se priorizaron cuatro frentes: la recuperación de la infraestructura educativa y el saneamiento predial; la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE); la permanencia y prevención de la deserción; y el acompañamiento a docentes, directivos y comunidades educativas.

Entre los compromisos, se acordó trabajar con el Ministerio de Educación en alternativas para agilizar la legalización y titulación de predios que hoy dificultan la inversión de recursos en algunas sedes afectadas. El representante Patiño presentará propuestas concretas para contribuir a destrabar estos procesos.

La principal conclusión de la Mesa fue clara: los esfuerzos deben concentrarse ahora en lograr que los 286 mil estudiantes que continúan en esquemas transitorios regresen cuanto antes a sus jornadas escolares normales y recuperen la presencialidad plena. Que vuelvan al colegio, permanezcan y aprendan es la prioridad.