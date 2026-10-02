Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
Pico y Placa Medellín Viernes: 7 - 9 7 - 9
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    286 mil estudiantes continúan en jornadas híbridas tras el terremoto: representante Luis Guillermo Patiño lideró Mesa Técnica para acelerar la recuperación educativa

    Los esfuerzos deben concentrarse en lograr que los 286 mil estudiantes regresen cuanto antes a sus jornadas escolares, enfatiza LuisGui Patiño

    Publicado por: SoloDuque

    286 mil estudiantes continúan en jornadas híbridas tras el terremoto: representante Luis Guillermo Patiño lideró Mesa Técnica para acelerar la recuperación educativa

    Resumen: Patiño reconoció los avances del Gobierno Nacional y se sumó a la prioridad planteada por el presidente Abelardo de la Espriella de que ningún niño o joven deje de estudiar como consecuencia de la emergencia. “Reconocemos los avances para garantizar la continuidad educativa, pero el reto sigue siendo enorme: 286 mil estudiantes todavía no han recuperado plenamente sus jornadas escolares

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    El pasado jueves 1 de octubre, el representante a la Cámara por Antioquia, Luis Guillermo Patiño Aristizábal, lideró en el Congreso de la República la Mesa Técnica de Seguimiento a la Infraestructura Educativa, con la participación del Ministerio de Educación, la UNGRD, el FFIE y la UAPA.

    De acuerdo con cifras presentadas por el Ministerio, 286.186 estudiantes aún se encuentran en esquemas transitorios: 109.640 en alternancia y 175.353 bajo modalidad híbrida.

    luisgui educacion1

    Foto: Cortesía

    Además, 1.097 sedes funcionan de manera híbrida, 324 operan con pico y placa y 4.118 prestan el servicio con normalidad. La Mesa tuvo como propósito hacer seguimiento a la recuperación de las comunidades educativas afectadas por el terremoto y avanzar en soluciones que permitan acelerar el regreso a la presencialidad plena.

    Patiño reconoció los avances del Gobierno Nacional y se sumó a la prioridad planteada por el presidente Abelardo de la Espriella de que ningún niño o joven deje de estudiar como consecuencia de la emergencia. “Reconocemos los avances para garantizar la continuidad educativa, pero el reto sigue siendo enorme: 286 mil estudiantes todavía no han recuperado plenamente sus jornadas escolares. Nuestra prioridad es que todos regresen a la presencialidad, permanezcan en el sistema educativo y continúen aprendiendo”, afirmó Patiño.

    Lea también: Se cumplen 10 años de la perversa comedia que Santos montó en Cartagena
    Durante la jornada se priorizaron cuatro frentes: la recuperación de la infraestructura educativa y el saneamiento predial; la continuidad del Programa de Alimentación Escolar (PAE); la permanencia y prevención de la deserción; y el acompañamiento a docentes, directivos y comunidades educativas.

    Entre los compromisos, se acordó trabajar con el Ministerio de Educación en alternativas para agilizar la legalización y titulación de predios que hoy dificultan la inversión de recursos en algunas sedes afectadas. El representante Patiño presentará propuestas concretas para contribuir a destrabar estos procesos.

    luisgui educacion2

    Foto: Cortesía

    La principal conclusión de la Mesa fue clara: los esfuerzos deben concentrarse ahora en lograr que los 286 mil estudiantes que continúan en esquemas transitorios regresen cuanto antes a sus jornadas escolares normales y recuperen la presencialidad plena. Que vuelvan al colegio, permanezcan y aprendan es la prioridad.

    Sigue a Minuto30 en Google Recibe más noticias nuestras en Google Discover. Seguir
    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    ¡El perfil oculto del crimen organizado en Medellín!

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.