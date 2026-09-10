Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: 1.432 personas han accedido a educación superior en Medellín mediante recursos del Presupuesto Participativo, con una permanencia del 90% entre los beneficiarios de pregrado.

¡Sí está dando frutos! Más de mil estudiantes llegaron a la universidad con recursos de Medellín

La educación superior en Medellín suma 1.432 nuevos beneficiarios de recursos priorizados mediante el Presupuesto Participativo.

La estrategia permitió que 1.152 personas accedieran a programas de pregrado y otras 280 a estudios de posgrado, de acuerdo con los resultados de las convocatorias realizadas entre 2024 y lo corrido de 2026.

Además del acceso, uno de los principales resultados está relacionado con la permanencia. De los 1.152 estudiantes de pregrado beneficiados, 1.039 continúan activos y reciben las ayudas, lo que representa una permanencia del 90% en sus programas académicos.

Desde Sapiencia destacaron que los recursos priorizados por las comunidades no solo permiten ingresar a una carrera, sino también contar con acompañamiento durante el proceso formativo.

El director de la entidad, Salomón Cruz Zirene, señaló que el objetivo es fortalecer las trayectorias educativas para que más estudiantes puedan permanecer, graduarse y aportar posteriormente a sus territorios.

Lea también: Mujer fue enviada a prisión por el homicidio de su compañero sentimental en Bogotá

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El corregimiento de San Antonio de Prado concentra el mayor número de beneficiarios, con 198 estudiantes. Le siguen La Candelaria, el corregimiento de Santa Elena, El Poblado y Belén.

Los beneficiarios pueden elegir dónde cursar el programa de su preferencia. Entre las instituciones en las que actualmente estudian se encuentran EAFIT, la Pontificia Universidad Bolivariana (UPB), Luis Amigó y la Universidad de Antioquia.

La Agencia de Educación Postsecundaria de Medellín (Sapiencia) invitó a la ciudadanía a participar en las próximas jornadas de Presupuesto Participativo, que se desarrollarán del 16 al 20 de septiembre, y respaldar las iniciativas relacionadas con la educación superior.

Más noticias de Medellín