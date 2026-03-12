Estudiante universitaria murió tras ser atropellada por bus de TransMilenio

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Una tragedia enluta a la comunidad académica en Bogotá, luego de que una joven universitaria muriera tras ser arrollada por un bus del TransMilenio en la estación Estación Las Aguas.

La víctima fue identificada como Johanna, de 21 años, integrante de una comunidad indígena y estudiante de sexto semestre de Antropología en la Universidad Externado de Colombia.

El fatal accidente ocurrió en la noche del 10 de marzo, cuando la joven fue impactada por un bus articulado del sistema de transporte. Aunque tras el hecho se activaron los protocolos de emergencia, las heridas sufridas por la estudiante resultaron mortales.

De acuerdo con un reporte preliminar de TransMilenio, el siniestro habría ocurrido cuando la joven presuntamente intentaba ingresar al sistema de manera irregular. No obstante, esta versión es verificada por las autoridades mediante el análisis de cámaras de seguridad del sector.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de la Nación, que busca determinar si existió algún grado de responsabilidad por parte del conductor del bus o si se trató de un hecho derivado de una imprudencia.

Johanna era beneficiaria del programa distrital Atenea, iniciativa que brinda apoyo económico a jóvenes para acceder a la educación superior.

Desde la Universidad Externado de Colombia confirmaron su fallecimiento y señalaron que, a través de la oficina de Bienestar Universitario, se está brindando acompañamiento psicológico y jurídico a los familiares de la estudiante.

Entre tanto, el sistema TransMilenio reiteró el llamado a los usuarios para respetar las normas de ingreso a las estaciones, advirtiendo que el acceso irregular puede poner en riesgo la seguridad de los ciudadanos.

El caso continúa bajo investigación mientras la familia de la joven adelanta los trámites para sus exequias.

