Resumen: Alias ‘El Costeño’, implicado en la golpiza mortal a un vigilante en Ciudad Bolívar, fue capturado en Cartagena. Enfrentará cargos por homicidio agravado.

Cayó alias ‘El Costeño’, implicado en brutal golpiza que mató a un vigilante en Antioquia

La Policía Nacional detuvo en el Mercado de Bazurto, en Cartagena, a alias ‘El Costeño’, uno de los presuntos implicados en la brutal golpiza que causó la muerte del vigilante Gabriel Ángel, de 66 años, en el municipio de Ciudad Bolívar, Antioquia.

El hombre, de 28 años y oriundo de Barrancabermeja (Santander), fue interceptado durante un operativo de control y verificación de antecedentes.

Al confirmar su identidad, los uniformados procedieron a su captura. Según el reporte policial, alias ‘El Costeño’ tenía antecedentes por hurto y homicidio.

La agresión que se cobró la vida del vigilante ocurrió en la madrugada del 8 de diciembre de 2024, cuando Taborda, tras finalizar su turno laboral, fue atacado por un grupo de al menos siete hombres, entre ellos alias ‘El Costeño’.

El ataque habría sido una retaliación por haber evitado un robo horas antes en la misma localidad.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad: los agresores lo intimidaron, golpearon brutalmente y lo dejaron inconsciente en el suelo mientras le hurtaban sus pertenencias. Tras diez meses de lucha, el adulto mayor murió el 12 de octubre de 2025 en un hospital de Itagüí.

Con esta captura, ya son seis los detenidos por el crimen que conmocionó a Antioquia. Las autoridades avanzan en la judicialización del resto de implicados.

