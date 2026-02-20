Menú Últimas noticias
    ¡Qué tragedia! Niño de 14 años fue asesinado tras riña a la salida de un colegio en Bello

    Lo que empezó como una pelea entre estudiantes a la salida del colegio terminó en la muerte de un niño de 14 años.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Resumen: Un estudiante de 14 años murió en Bello tras una riña con otro menor a la salida de un colegio. El agresor fue aprehendido por las autoridades.

    Una violenta disputa entre adolescentes terminó en tragedia la mañana de este viernes 20 de febrero en el barrio El Pinar, en el municipio de Bello. Un estudiante de séptimo grado perdió la vida tras ser atacado con un arma blanca por otro menor de edad, al parecer, también compañero de un colegio.

    Los hechos, que han generado una profunda conmoción en la comunidad educativa, se habrían originado por una confrontación física cuyas causas aún están bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

    Según los reportes preliminares, los jóvenes se enfrentaron a golpes justo después de finalizar la jornada escolar.

    En medio de la riña, uno de los implicados propinó una herida mortal al adolescente de al menos 14 años. Pese a que fue trasladado de urgencia al Hospital San Vicente Fundación de Medellín, el menor ingresó sin signos vitales.

    La Alcaldía de Bello rechazó tajantemente este acto de violencia y confirmó que el agresor, también menor de edad, fue aprehendido y quedó a disposición del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, bajo la custodia del ICBF, mientras avanza la averiguación del caso.

    La Secretaría de Educación de Bello informó que, aunque se han realizado constantes capacitaciones en rutas de convivencia y salud mental en dicha sede, la violencia permeó el entorno escolar.

    Tras el incidente, se activó la estrategia “Sanamente” para brindar acompañamiento psicosocial a las familias de ambos menores involucrados.

    Por ahora, el sector permanece bajo vigilancia mientras la Policía Judicial adelanta la investigación técnica para determinar cómo el victimario portaba el arma blanca y qué detonó el fatal desenlace que hoy enluta al municipio.

