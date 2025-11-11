Estudiante del TdeA: Se conoce la identidad de una de las víctimas del derrumbe en Pueblorrico

Resumen: El deceso de la joven y su pareja se suma a la lista de víctimas fatales de la catástrofe natural que golpeó al Suroeste antioqueño
Minuto30.com .- La Administración Municipal de Tarso ha emitido un comunicado lamentando la trágica pérdida de María Verónica Mesa Agudelo, estudiante de Derecho del Tecnológico de Antioquia, quien falleció junto a su compañero sentimental en los devastadores deslizamientos de tierra que afectaron al municipio de Pueblorrico.
El deceso de la joven y su pareja se suma a la lista de víctimas fatales de la catástrofe natural que golpeó al Suroeste antioqueño. La Alcaldía de Tarso extendió un sentido pésame a la familia de María Verónica, abrazándolos en este «momento de dificultad».
El comunicado confirma que las identidades de las víctimas de la tragedia ya están siendo conocidas por las autoridades y los familiares.
