Resumen: De acuerdo con la información revelada por el General William Oswaldo Rincón Zambrano, el capturado jugaba un papel estratégico en el mundo del narcotráfico.

¡Se escondía en Donmatías! Capturan a enlace clave del ‘Tren de Aragua’ requerido por autoridades de España

Minuto30.com .- En un contundente golpe contra el crimen organizado transnacional, la Policía Nacional de Colombia, en un trabajo articulado con la Interpol, logró la captura de un peligroso delincuente en el municipio de Donmatías, al norte de Antioquia. El sujeto era requerido de manera prioritaria por las autoridades de España.

De acuerdo con la información revelada por el General William Oswaldo Rincón Zambrano, el capturado jugaba un papel estratégico en el mundo del narcotráfico. Las investigaciones señalan que este hombre fungía como el principal puente logístico entre el ‘Clan de los Gallegos’ —una violenta facción de la organización criminal transnacional conocida como el Tren de Aragua— y diversas mafias que operan en el continente europeo.

Trayectoria y modus operandi

El expediente detalla que el detenido contaba con un prontuario y una trayectoria criminal de más de cinco años. Durante este periodo, habría sido el responsable directo de coordinar y facilitar el envío sistemático de estupefacientes, logrando conectar complejas redes delictivas internacionales con estructuras criminales locales en Colombia y otros países de la región.

A través de sus redes sociales, el alto oficial destacó que la exitosa retención de este individuo pone fin a su largo rastro de impunidad. Asimismo, resaltó que este importante resultado operativo es una muestra clara de la efectividad de la cooperación internacional en la lucha frontal contra los tentáculos del narcotráfico global.