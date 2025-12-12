Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín certifica a más de mil técnicos laborales con Estud-IA

Más de 1.000 ciudadanos de Medellín iniciaron este mes la etapa final de certificación gracias a Estud-IA, la estrategia gratuita de la Alcaldía que impulsa la formación técnica en habilidades digitales, industrias creativas y oficios tecnológicos.

Estas certificaciones, que se entregarán hasta el 22 de diciembre, hacen parte del programa de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) liderado por la Agencia Sapiencia.

Los nuevos graduados completaron su formación en áreas como codificación de software, automatización, soporte TI, análisis de datos, diseño gráfico, mercadeo digital, edición audiovisual, reparación de computadores, desarrollo de software, DJ y producción musical, entre otros programas orientados al mercado laboral emergente.

Estud-IA se consolida así como una ruta de acceso a empleos de alta demanda y mejor remuneración en el Valle de Aburrá.

La mayoría de los beneficiarios pertenece a los estratos 1, 2 y 3, lo que evidencia el carácter incluyente del proyecto. Las comunas Villa Hermosa, Buenos Aires, Manrique, Robledo, Doce de Octubre y Castilla aportaron el mayor número de estudiantes, con un grupo conformado principalmente por jóvenes y adultos entre los 15 y 59 años.

Más de 660 de ellos son menores de 28 años, un dato que resalta el impacto del programa en la movilidad social de nuevas generaciones.

Para esta cohorte, Sapiencia destinó más de $4.521 millones que permitieron desarrollar el proceso formativo de manera presencial y virtual. La capacitación fue operada por la Institución Universitaria Pascual Bravo y apoyada por nueve entidades tutoras como Cendi, Compuestudio, Infocenter, Fundación Universitaria María Cano, IME, Cedeco, ITM, Poliandino y Politécnico Mayor.

Con esta entrega de certificados, Estud-IA continúa posicionándose como una de las apuestas más importantes del Distrito para fortalecer el talento local y preparar a Medellín para los retos de la economía digital.

