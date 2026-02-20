¡Medellín apuesta por la familia! Parchemos fortalece las habilidades de padres y cuidadores

Resumen: La estrategia Parchemos en Medellín fortalece las habilidades de padres y cuidadores de 5.200 niños para prevenir violencias y promover el talento.
El bienestar de la niñez y la juventud se ha convertido en el eje central de la gestión social en Medellín. A través de la estrategia ‘Parchemos’, liderada por el Despacho de la Primera Dama y su programa ‘Tejiendo Hogares’, la alcaldía ha logrado beneficiar a más de 5.200 niños, niñas y adolescentes.
El programa ‘Parcharmos’, que opera en articulación con las secretarías de Inclusión Social y de Paz, no solo ofrece actividades recreativas, sino que centra su éxito en la formación de padres, madres y cuidadores para crear entornos seguros que prevengan las violencias en las comunas.
Hasta la fecha, la iniciativa ha llegado a 920 familias mediante encuentros pedagógicos diseñados para robustecer las habilidades parentales.
La formación impartida se enfoca en herramientas de comunicación asertiva, empatía y el establecimiento de límites amorosos, elementos que la Alcaldía considera fundamentales para que los jóvenes aprovechen su tiempo libre de manera constructiva.
Con seis modalidades que incluyen deporte, arte y recreación, ‘Parchemos’ busca que los menores entre los 6 y 17 años cuenten con un proyecto de vida sólido respaldado por sus hogares.
Los encuentros de formación continuarán realizándose semanalmente en diversos corregimientos y comunas de Medellín, reafirmando el compromiso de la ciudad con la prevención integral y el desarrollo del talento de las nuevas generaciones en entornos de confianza y afecto.
