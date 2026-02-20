Resumen: Un incendio de gran magnitud afecta un complejo turístico en la playa de Mendihuaca, en zona rural de Santa Marta. Bomberos de Santa Marta y Dibulla, con apoyo del Ejército, trabajan para controlar las llamas y evitar que se propaguen a otros establecimientos. Mientras tanto, residentes, trabajadores y turistas evacuaron la zona, y las autoridades mantienen vigilancia permanente a la espera de un informe oficial sobre los daños materiales y posibles heridos.

¡Emergencia en Santa Marta! Incendio de gran magnitud afecta complejo turístico en la playa de Mendihuaca

Un incendio de gran magnitud se registra este 20 de febrero en el sector turístico de Mendihuaca, zona rural de Santa Marta, donde al menos siete cabañas de un establecimiento resultaron afectadas por las llamas.

La emergencia es atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta y Dibulla, con el apoyo de un pelotón de la Primera División del Ejército Nacional, que a esta hora participa en las labores de extinción del fuego.

Las llamas se extendieron con rapidez

De acuerdo con los reportes conocidos en el lugar, el incendio habría iniciado en una de las estructuras del complejo y se propagó hacia otras cabañas contiguas. La expansión del fuego se vio favorecida por los materiales predominantes en este tipo de construcciones, como madera y palma.

Videos difundidos por la comunidad muestran una densa columna de humo elevándose sobre el sector, mientras turistas y trabajadores evacuaban ante el avance de las llamas.

A esta hora (11:45 a. m.) se reporta un incendio en la playa de Mendihuaca, en Santa Marta. El fuego se propagó rápidamente por los fuertes vientos, afectando zonas cercanas al punto inicial, pese a los intentos de habitantes del sector por controlarlo. Turistas y residentes… pic.twitter.com/pA72vGptxP — MiOriente (@MiOriente) February 20, 2026

En los primeros minutos, personas que se encontraban en el sitio intentaron controlar la situación utilizando agua de mar; sin embargo, la intensidad del incendio obligó a la intervención de los organismos de socorro.

Apoyo del Ejército y balance preliminar

A través de sus canales oficiales, la Primera División del Ejército informó que un pelotón se encuentra apoyando las labores de extinción del incendio estructural que afecta siete cabañas en Mendihuaca.

Según ese reporte, hasta el momento no se registran víctimas fatales. Las autoridades continúan en la zona trabajando para asegurar el área y evitar que el fuego alcance otras edificaciones cercanas.

Incendio consume una cabaña en Mendihuaca, Magdalena. Piden ayuda urgente a los organismos de socorro para controlar la emergencia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/lAecKtNWcu — Revista Semana (@RevistaSemana) February 20, 2026

Situación en desarrollo

La atención de la emergencia se realiza en medio de condiciones particulares en la movilidad del sector, debido a trabajos que se adelantan en el puente principal del tramo. No obstante, se ha permitido el paso de los equipos de socorro para garantizar la respuesta oportuna.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y, una vez controlado el incendio, se iniciarán las inspecciones técnicas para establecer las causas del hecho.

Se espera que en las próximas horas se entregue un balance oficial detallado sobre las afectaciones materiales y el estado de las personas que se encontraban en el lugar.