    ¡Emergencia en Santa Marta! Incendio de gran magnitud afecta complejo turístico en la playa de Mendihuaca

    La emergencia movilizó a organismos de socorro y unidades militares que apoyan las labores de control.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Fotos: Captura de video
    Resumen: Un incendio de gran magnitud afecta un complejo turístico en la playa de Mendihuaca, en zona rural de Santa Marta. Bomberos de Santa Marta y Dibulla, con apoyo del Ejército, trabajan para controlar las llamas y evitar que se propaguen a otros establecimientos. Mientras tanto, residentes, trabajadores y turistas evacuaron la zona, y las autoridades mantienen vigilancia permanente a la espera de un informe oficial sobre los daños materiales y posibles heridos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un incendio de gran magnitud se registra este 20 de febrero en el sector turístico de Mendihuaca, zona rural de Santa Marta, donde al menos siete cabañas de un establecimiento resultaron afectadas por las llamas.

    La emergencia es atendida por unidades del Cuerpo de Bomberos de Santa Marta y Dibulla, con el apoyo de un pelotón de la Primera División del Ejército Nacional, que a esta hora participa en las labores de extinción del fuego.

    Las llamas se extendieron con rapidez

    De acuerdo con los reportes conocidos en el lugar, el incendio habría iniciado en una de las estructuras del complejo y se propagó hacia otras cabañas contiguas. La expansión del fuego se vio favorecida por los materiales predominantes en este tipo de construcciones, como madera y palma.

    Foto: Ejército Nacional

    Videos difundidos por la comunidad muestran una densa columna de humo elevándose sobre el sector, mientras turistas y trabajadores evacuaban ante el avance de las llamas.

    En los primeros minutos, personas que se encontraban en el sitio intentaron controlar la situación utilizando agua de mar; sin embargo, la intensidad del incendio obligó a la intervención de los organismos de socorro.

    Apoyo del Ejército y balance preliminar

    A través de sus canales oficiales, la Primera División del Ejército informó que un pelotón se encuentra apoyando las labores de extinción del incendio estructural que afecta siete cabañas en Mendihuaca.

    Según ese reporte, hasta el momento no se registran víctimas fatales. Las autoridades continúan en la zona trabajando para asegurar el área y evitar que el fuego alcance otras edificaciones cercanas.

    Situación en desarrollo

    La atención de la emergencia se realiza en medio de condiciones particulares en la movilidad del sector, debido a trabajos que se adelantan en el puente principal del tramo. No obstante, se ha permitido el paso de los equipos de socorro para garantizar la respuesta oportuna.

    Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y, una vez controlado el incendio, se iniciarán las inspecciones técnicas para establecer las causas del hecho.

    Fotos: Ejército Nacional

    Se espera que en las próximas horas se entregue un balance oficial detallado sobre las afectaciones materiales y el estado de las personas que se encontraban en el lugar.


