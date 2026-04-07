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Resumen: Estrategia Libros sin Fronteras en Medellín alcanza 1.4 millones de préstamos. La ciudad se proyecta como Capital Mundial del Libro 2027 con 98.000 usuarios.

¿Quién dijo que el paisa no lee? 98 mil usuarios están conectados con las bibliotecas de Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través del Sistema de Bibliotecas Públicas, ha consolidado la estrategia “Libros sin Fronteras” como uno de los pilares fundamentales para democratizar el acceso al conocimiento en la capital antioqueña.

Según el balance oficial emitido este 7 de abril de 2026, la iniciativa ha facilitado cerca de 1.400.000 préstamos de textos literarios desde su creación en 2015, logrando que el ciudadano se mantenga conectado con la oferta bibliográfica de las 16 comunas y los cinco corregimientos.

Este programa se posiciona como una herramienta clave en la proyección de Medellín como Capital Mundial del Libro para el año 2027.

Con una trayectoria de once años, el servicio permite que cualquier usuario afiliado solicite material disponible en cualquier sede del sistema y lo reciba en la biblioteca más cercana a su lugar de residencia.

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El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó que el propósito institucional es cerrar las brechas de acceso a la lectoescritura, integrando las 30 bibliotecas públicas, los 10 parques biblioteca y las filiales de la Biblioteca Pública Piloto.

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Esta red de circulación eficiente optimiza el catálogo disponible para los 98.000 usuarios registrados, permitiendo un flujo constante de saberes en los territorios más apartados de la ciudad.

El proceso de vinculación al sistema se mantiene simplificado para fomentar la participación ciudadana, permitiendo préstamos de hasta 16 materiales por un periodo de 10 días, con opciones de renovación virtual.

Asimismo, la estrategia contempla la inclusión de ciudadanos extranjeros, quienes pueden acceder al catálogo digital mediante documentos de identidad vigentes como el pasaporte o el Permiso por Protección Temporal (PPT).

Con miras al futuro, Medellín planea expandir este servicio a sedes comunitarias y espacios privados, asegurando que el libro sea un elemento cotidiano en la vida de todos los medellinenses.

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